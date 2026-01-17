Інтерфакс-Україна
Події
22:18 17.01.2026

Європейська Рада, Франція й Швеція відреагували на заяву Трампа про мито як покарання за солідарність з Гренландією

3 хв читати

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагували на заяву Трампа про запровадження мита на товари з країн, які протидіють заволодінню Гренландією Сполученими Штатами. Свою позицію лідери опублікували на платформі X у суботу.

"Територіальна цілісність і суверенітет є фундаментальними принципами міжнародного права. Вони мають важливе значення для Європи та міжнародного співтовариства в цілому. Ми постійно наголошуємо на нашій спільній трансатлантичній зацікавленості у мирі та безпеці в Арктиці, зокрема через НАТО. Заздалегідь узгоджені данські навчання, проведені разом із союзниками, відповідають потребі у зміцненні безпеки в Арктиці і не становлять загрози для будь-кого. ЄС повністю солідарний з Данією та народом Гренландії. Діалог залишається надзвичайно важливим, і ми прагнемо розвивати процес, розпочатий минулого тижня між Королівством Данія та США. Введення мит підірве трансатлантичні відносини та створить ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету", - написав Кошта на X.

Емманюель Макрон в контексті захисту суверенітету Гренландії згадав Україну.

"Франція відстоює суверенітет і незалежність націй, як в Європі, так і в інших регіонах світу. Це визначає наші рішення. Це лежить в основі нашої прихильності до Організації Об'єднаних Націй та її Статуту. Саме на цій основі ми підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили коаліцію добровольців для досягнення міцного і тривалого миру, щоб захистити ці принципи і нашу безпеку. Саме на цій основі ми вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах Європи. Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас – ані в Україні, ані в Гренландії, ані в будь-якій іншій точці світу, коли ми стикаємося з такими ситуаціями. Погрози введення мит є неприйнятними і не мають місця в цьому контексті. Європейці відреагують єдино і скоординовано, якщо вони будуть підтверджені. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету", - заявив Макрон.

Прем'єр-міністр Швеції назвав погрози Трампа "шантажем".

"Ми не піддамося шантажу. Тільки Данія і Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії і Гренландії. Я завжди буду захищати свою країну і наших союзників-сусідів. Це питання ЄС, яке стосується набагато більше країн, ніж ті, що зараз вказані. Швеція зараз веде інтенсивні переговори з іншими країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді", - сказано в заяві Крістерссона на X.

Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії".

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2012608773223858602?s=20

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2012599888412877147?s=20

https://x.com/SwedishPM/status/2012589849585344518?s=20

Теги: #швеція #франція #реакція #санкції #трамп #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 17.01.2026
Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

04:32 17.01.2026
Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

20:40 16.01.2026
Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

19:48 16.01.2026
ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

14:25 16.01.2026
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

08:58 16.01.2026
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

08:10 16.01.2026
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання через протести в Міннесоті

00:08 16.01.2026
США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

20:23 15.01.2026
Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

15:16 15.01.2026
Макрон має намір протягом найближчих років виділити на військові потреби додатково 36 млрд євро

Макрон має намір протягом найближчих років виділити на військові потреби додатково 36 млрд євро

ВАЖЛИВЕ

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ГУР МО: Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

ОСТАННЄ

Введення мит підірве трансатлантичні відносини – фон дер Ляєн

Кількість постраждалих від удару КАБами по передмістю Сум зросла до чотирьох - МВА

Ворог просунувся у поблизу Свято-Покровського і Федорівки - DeepState

Сили оборони відбили з початку доби 117 ворожих атак - Генштаб

Двоє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Сумській громаді

Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Росія планує удари по підстанціях, які живлять українські АЕС – Сибіга

Правила комендантської години в Києві змінено

Росіяни вдруге за день атакували критичну інфраструктуру Харкова – мер

Дві людини постраждали в Сумах через атаку російського БпЛА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА