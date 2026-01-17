Європейська Рада, Франція й Швеція відреагували на заяву Трампа про мито як покарання за солідарність з Гренландією

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагували на заяву Трампа про запровадження мита на товари з країн, які протидіють заволодінню Гренландією Сполученими Штатами. Свою позицію лідери опублікували на платформі X у суботу.

"Територіальна цілісність і суверенітет є фундаментальними принципами міжнародного права. Вони мають важливе значення для Європи та міжнародного співтовариства в цілому. Ми постійно наголошуємо на нашій спільній трансатлантичній зацікавленості у мирі та безпеці в Арктиці, зокрема через НАТО. Заздалегідь узгоджені данські навчання, проведені разом із союзниками, відповідають потребі у зміцненні безпеки в Арктиці і не становлять загрози для будь-кого. ЄС повністю солідарний з Данією та народом Гренландії. Діалог залишається надзвичайно важливим, і ми прагнемо розвивати процес, розпочатий минулого тижня між Королівством Данія та США. Введення мит підірве трансатлантичні відносини та створить ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету", - написав Кошта на X.

Емманюель Макрон в контексті захисту суверенітету Гренландії згадав Україну.

"Франція відстоює суверенітет і незалежність націй, як в Європі, так і в інших регіонах світу. Це визначає наші рішення. Це лежить в основі нашої прихильності до Організації Об'єднаних Націй та її Статуту. Саме на цій основі ми підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили коаліцію добровольців для досягнення міцного і тривалого миру, щоб захистити ці принципи і нашу безпеку. Саме на цій основі ми вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах Європи. Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас – ані в Україні, ані в Гренландії, ані в будь-якій іншій точці світу, коли ми стикаємося з такими ситуаціями. Погрози введення мит є неприйнятними і не мають місця в цьому контексті. Європейці відреагують єдино і скоординовано, якщо вони будуть підтверджені. Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету", - заявив Макрон.

Прем'єр-міністр Швеції назвав погрози Трампа "шантажем".

"Ми не піддамося шантажу. Тільки Данія і Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії і Гренландії. Я завжди буду захищати свою країну і наших союзників-сусідів. Це питання ЄС, яке стосується набагато більше країн, ніж ті, що зараз вказані. Швеція зараз веде інтенсивні переговори з іншими країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільної відповіді", - сказано в заяві Крістерссона на X.

Як повідомлялося, Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження з 1 лютого 10% мит проти Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії, пообіцявши, що з 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Трамп зазначив, що ці країни напряму заперечують намаганням США заволодіти Гренландією і мита "будуть нараховані та підлягатимуть сплаті до моменту досягнення угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії".

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2012608773223858602?s=20

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2012599888412877147?s=20

https://x.com/SwedishPM/status/2012589849585344518?s=20