08:58 16.01.2026

Трамп прийняв Нобелівську премію миру від Мачадо: Такий чудовий жест взаємної поваги

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social відреагував на передачу лідеркою венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо своєї Нобелівської премії миру, зазначивши, що це є жестом "взаємної поваги".

"Для мене було великою честю зустрітися сьогодні з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Це чудова жінка, яка так багато пережила. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за виконану мною роботу. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!", — зазначив Трамп.

Як повідомлялося, раніше лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що передала Нобелівську премію миру США президенту Дональду Трампу під час зустрічі у четвер, за ї словами, вручення нагороди відбулося в знак визнання зобовʼязань Трампа щодо свободи народу Венесуели.

Тоді перед пресою вона зазначила, що "поки неясно, чи прийняв він медаль".

 

