ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов Міністерства юстиції України до Костянтина Кеворкяна щодо застосування санкції, передбаченої законом "Про санкції".

"Суд ухвалив рішення про стягнення у дохід держави майна, яке перебувало у його прямому володінні", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Зокрема, в дохід держави стягнуто: 5 об’єктів нерухомості; 2 транспортних засоби; майнові права на 2 торговельні марки; грошові кошти у сумі, що еквівалентна понад 26 тис. грн; 15% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШОСТОЛИЧНЕ" (код ЄДРПОУ: 33725061).

Водночас суд відмовив у стягненні майна, яким, на думку Мін’юсту, Кеворкян володіє опосередковано, через свою дружину, а саме часток у ТОВ "ВІДДІЛ ПРОДАЖ "ХК" (код ЄДРПОУ: 36370790), ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ХК" (код ЄДРПОУ: 36370811), ТОВ "ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО ХК" (код ЄДРПОУ: 38494459), ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ХК" (код ЄДРПОУ: 36626354), ТОВ "ХАРПОЛ" (код ЄДРПОУ: 21213378).

Зазначається, що Кеворкян - колишній депутат Харківської міської ради VI скликання від "Партії Регіонів". Він є автором та поширювачем антиукраїнських матеріалів, у яких системно транслювалися наративи російської пропаганди, спрямовані на виправдання агресії РФ та заперечення української державності.

Міністерство юстиції України готує апеляційну скаргу на це рішення суду.