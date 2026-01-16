Інтерфакс-Україна
20:09 16.01.2026

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів щодо доопрацювання документів, що готуються до підписання на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

"Завтра в Маямі українська та американська переговорні команди проведуть черговий раунд обговорень. До складу української делегації входять секретар РНБО Рустем Умеров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія", - написала вона у соцмережі Х у п'ятницю.

Стефанішина нагадала слова президента Володимира Зеленського, що команда України працює "над двома ключовими документами: угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України, які можуть бути підписані на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Мета візиту – доопрацювати ці угоди з американськими партнерами".

Зеленський раніше анонсував зустрічі української делегації з представниками Дональда Трампа в США цими днями.

Глава Української держави зазначив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки і пакету з відновлення. За його словами, якщо все буде допрацьовано, то можливе підписання угод під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня. Однак, необхідно, щоб гарантії безпеки були постійними, і щоб Україна мала реальну фінансову підтримку.

 

Теги: #переговори #сша

