15:46 09.01.2026

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що Європейський Союз має розпочати переговори з Росією щодо мирного врегулювання в Україні, повідомляє La Stampa.

"Я вважаю, що для Європи настав час поговорити з Росією про війну, інакше внесок обмежений. Але хто має це робити? Ми не повинні йти в якомусь порядку, інакше ми зробимо Путіну послугу", - заявила Мелоні на прес-конференції в п‘ятницю.

Вона уточнила, що вважає повернення Росії до G8 передчасним.

"Я думаю, що ми повинні бути на боці України, для мене єдиний спосіб гарантувати мир – це стримування", - додала прем’єр-міністр.

