15:46 09.01.2026
Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією
Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що Європейський Союз має розпочати переговори з Росією щодо мирного врегулювання в Україні, повідомляє La Stampa.
"Я вважаю, що для Європи настав час поговорити з Росією про війну, інакше внесок обмежений. Але хто має це робити? Ми не повинні йти в якомусь порядку, інакше ми зробимо Путіну послугу", - заявила Мелоні на прес-конференції в п‘ятницю.
Вона уточнила, що вважає повернення Росії до G8 передчасним.
"Я думаю, що ми повинні бути на боці України, для мене єдиний спосіб гарантувати мир – це стримування", - додала прем’єр-міністр.