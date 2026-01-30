Сирський провів зустріч із командирами, що виконують завдання на фронті: ворог нарощує резерви та активізує наступальні дії

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів робочу зустріч із командирами військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання на лінії фронту.

"Детально розглянули оперативну обстановку та узагальнили практичний досвід дій у складних і динамічних умовах сучасного бою. Окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на вирішенні проблемних питань на місцях", - зазначив Сирський у Facebook.

З урахуванням нарощування противником резервів та активізації його наступальних дій учасники зустрічі оцінили зміни в тактиці ворога та можливі сценарії розвитку ситуації. Було визначено першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу.

Окремо головнокомандувач відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку та високий професіоналізм у боях. Він вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест ‘Військова честь’" як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.

"Дякую всім командирам і воїнам за щоденну надважку роботу і стійкість. Слава Україні!", - підсумував Сирський.