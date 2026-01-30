Естонія спрямовує майже 400 тис. євро на зимову допомогу Україні - МЗС

Естонія через неурядові організації спрямовує близько 400 тис. євро на підтримку українців, які потерпають від відсутності електроенергії та опалення взимку, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Про це міністр написав у соціальних мережі Х. За його словами, ці кошти буде використано для фінансування мобільних кризових центрів, а також центрів евакуації та транзиту. Допомога спрямована на те, щоб допомогти людям пережити холод, коли температура опускається до -20°C і нижче.

"Тисячі сімей, включно з дітьми та людьми похилого віку, змушені жити в умовах морозу без світла й тепла. Путін намагається використати холод і темряву як зброю, але кожен генератор, кожен відремонтований кабель і кожне євро допомоги надсилає чіткий сигнал: Україну не зламати", - наголосив глава естонського МЗС.

Цахкна підкреслив, що Естонія стоїть пліч-о-пліч з Україною, допомагаючи захищати найвразливіших громадян, зберігати надію та протистояти російській тактиці терору проти цивільного населення.

Раніше Естонія вже оголошувала про виділення коштів на підтримку української енергетики, зокрема 150 тис. євро до Фонду підтримки енергетики України.