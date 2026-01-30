Інтерфакс-Україна
18:59 30.01.2026

Київ отримав газові плити, балони і грілки від німецької Life Bridge Ukraine

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київ отримав у п’ятницю партію гуманітарної допомоги від "німецьких друзів та партнерів".

"Благодійна організація Life Bridge Ukraine та її керівниця Жанін фон Вольферсдорф передала Києву 6 000 газових плит, 30 000 газових балонів до них та 7 040 грілок", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Цими вихідними, за словами мера, через територіальні центри соціальної допомоги міста —плити, балони і грілки роздадуть одиноким людям поважного віку, в яких плити у квартирах працюють від електрики (в будинки, де сьогодні є проблеми з тепло- та енергопостачанням).

Ці речі придбані за благодійні кошти, які залучила Life Bridge Ukraine.

За словами Кличка, протягом тижня благодійна організація зібрала в Німеччині 140 000 євро. Перші 30 000 пожертвувало Об'єднання берлінських підприємців (Verein Berliner Kaufleute). Також до допомоги долучилися багато приватних меценатів із Берліна та з усієї Німеччини.

Очильник столиці нагадав, що Life Bridge Ukraine, за підтримки мерії Берліна, допомагала у створенні в українській столиці протезного центру "Human Titans", який надає допомогу пораненим воїнам та цивільним. Центр відкрили минулого року на базі однієї з міських лікарень.

Для оснащення центру та виготовлення протезів Life Bridge Ukraine придбала та передала обладнання провідного німецького виробника на суму 14,5 млн грн.

