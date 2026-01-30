Росія понад добу б’є по залізничній станції Синельникове - віцепрем’єр

Ворожі атаки по залізничній інфраструктурі станції Синельникове (Дніпропетровська обл.), які тривають понад добу, призвели до пошкодження під час відстою вагонів електропоїздів, вантажних вагонів, локомотивів, колій, електромережі, адміністративних та виробничих будівель, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів БПЛА по об’єктах залізниці. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. На щастя, без постраждалих ", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, сьогодні поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра, а пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА.

Кулеба додав, що АТ "Укрзалізниця" з безпекових міркувань змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям.

Залізничники працюють під тривогами і під ударами, але рух не зупиняється, - наголосив віцепрем’єр.

У п’ятницю, 30 січня, моніторингова команда та диспетчери "Укрзалізниці" (УЗ) обмежили рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БпЛА.

Тоді УЗ наголосила, що продовжується посилений моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів. Відновлення руху потягів звичайним маршрутом відбудеться після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

"Оскільки об’їзний автобусний маршрут і пересадка з автобусів на поїзди у Дніпрі займають час, слід очікувати певні затримки рейсів. Так, наприклад, поїзд № 731 Дніпро — Київ відправився із затримкою 48 хвилин, але вже надолужує відставання. Наші поїзні бригади зможуть точніше зорієнтувати щодо часу прибуття на кінцеву станцію після відправки з Дніпра та координації з диспетчерами", – додала "Укрзалізниця".