Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює різні варіанти дій щодо Ірану у відповідь на застосування смертельної сили проти цивільного населення, включно з можливими ударами по силових структурах, кіберопераціями, новими санкціями та наданням технологій для поліпшення інтернет-зв’язку протестувальникам, повідомиляє CNN опираючись на слова двох американських чиновників.

За їхніми даними, останніми днями главу Білого дому інформували про різні плани втручання на тлі зростання кількості жертв та арештів унаслідок заворушень. Частина варіантів передбачає завдання ударів по силових структурах Ірану, які залучені до придушення протестів. Водночас в адміністрації США висловлюються побоювання, що такі дії можуть мати зворотний ефект і сприяти консолідації іранського суспільства навколо влади або спровокувати військову відповідь Тегерана.

До підготовки варіантів дій залучені кілька відомств, очікуються більш формальні брифінги наступного тижня. За словами старшого представника Білого дому, розглянуті сценарії не передбачають введення американських військ на територію Ірану.

Як повідомлялося, дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тисяч були затримані за останні два тижні.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/01/11/politics/trump-weighs-potential-military-intervention-in-iran