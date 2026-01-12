Інтерфакс-Україна
Події
04:28 12.01.2026

Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

1 хв читати

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює різні варіанти дій щодо Ірану у відповідь на застосування смертельної сили проти цивільного населення, включно з можливими ударами по силових структурах, кіберопераціями, новими санкціями та наданням технологій для поліпшення інтернет-зв’язку протестувальникам, повідомиляє CNN опираючись на слова двох американських чиновників.

За їхніми даними, останніми днями главу Білого дому інформували про різні плани втручання на тлі зростання кількості жертв та арештів унаслідок заворушень. Частина варіантів передбачає завдання ударів по силових структурах Ірану, які залучені до придушення протестів. Водночас в адміністрації США висловлюються побоювання, що такі дії можуть мати зворотний ефект і сприяти консолідації іранського суспільства навколо влади або спровокувати військову відповідь Тегерана.

До підготовки варіантів дій залучені кілька відомств, очікуються більш формальні брифінги наступного тижня. За словами старшого представника Білого дому, розглянуті сценарії не передбачають введення американських військ на територію Ірану.

Як повідомлялося, дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тисяч були затримані за останні два тижні.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/01/11/politics/trump-weighs-potential-military-intervention-in-iran

Теги: #удари #іран #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

03:31 12.01.2026
Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

23:48 11.01.2026
В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

06:51 11.01.2026
Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

05:36 11.01.2026
Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

Сенатор США Грем схвалив підтримку протестів в Ірані з боку Трампа і Рубіо

01:01 11.01.2026
США з партнерами завдали "масштабних ударів" по цілях ІДІЛ у Сирії

США з партнерами завдали "масштабних ударів" по цілях ІДІЛ у Сирії

21:05 10.01.2026
Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

Президентка Єврокомісії підтримала протестувальників у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою

20:52 10.01.2026
Трамп: США готові допомогти Ірану в прагненні до свободи

Трамп: США готові допомогти Ірану в прагненні до свободи

20:33 10.01.2026
Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії: Це вже не просто слова

20:23 10.01.2026
Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

В КИЄВІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА