12:37 30.01.2026

Трамп просив утриматися до 1 лютого від ударів по Києву, заявили в Кремлі

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп звернувся з особистим проханням до Володимира Путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого для створення умов для переговорів, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Дійсно, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися на тиждень - до 1 лютого - від завдання ударів по Києву для створення сприятливих умов для проведення переговорів", - цитують Пєскова російські медіа.

У представника Кремля уточнили, чи входить безпосередньо дата 1 лютого в термін припинення вогню, про який просив Трамп. "До 1 лютого", - відповів Пєсков.

Він утримався від відповідей на запитання, чи погодився Путін з проханням Трампа й чи йдеться про припинення всіх ударів або тільки по енергетичних об’єктах.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що просив Володимира Путіна не стріляти по Києву та інших містах України.

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву й різних містах протягом тижня. І він погодився це зробити. І маю сказати, що це було дуже приємно. Багато людей говорили, що не варто робити даремний дзвінок, тому що нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили", - сказав Трамп на засіданні Кабінету Міністрів у четвер.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за його домовленості з Путіним про безпеку України під час морозів і заявив, що Україна очікує виконання домовленостей про безпеку Києва та інших міст України на період екстремального зимового періоду.

