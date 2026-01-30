Інтерфакс-Україна
Міненерго звернулося до глави держави з проханням присвоїти Брехту звання Героя України

Міністерство енергетики звернулося до президента України Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України трагічно загиблому 21 січня члену правління НЕК "Укренерго" Олексію Брехту, повідомив перший заступник глави відомства Артем Некрасов.

"Звернення за підписом першого віцепрем’єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля про присвоєння звання Героя України спрямовано до президента в понеділок. Ми дійсно вважаємо, що Олексій Олександрович – це та людина, яка зробила максимум, щоб енергетика трималася. І маємо сподівання, що президент присвоїть йому високе звання", – сказав Некрасов на засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП у п’ятницю, яке транслювалося онлайн.

У зв’язку з цим голова енергокомітету Андрій Герус запропонував не розглядати проєкт постанови №14397 про звернення до президента щодо присвоєння Брехту звання Героя України. За його словами, якщо вирішення питання за зверненням Міненерго буде затягуватися, комітет оперативно підключиться.

Присутня на засіданні енергокомітету дочка Брехта Марія подякувала всім, хто береже пам’ять про її батька.

"Мені й татові було б дуже приємно розуміти, що так багато людей стоїть за нього і що так багато людей вдячні йому. Дякую, що продовжуєте його роботу. Знаю, скільки він часу на це виділяв. Приємно бачити, що його пам’ятають і роблять все заради цього", – зазначила вона.

Як повідомлялося, член правління "Укренерго" Олексій Брехт трагічно загинув 21 січня на одній з підстанцій компанії, де особисто керував відновлювальними роботами після ударів РФ.

З метою присвоєння Брехту звання Героя України на сайті президента України також зареєстрована відповідна петиція.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BMY1AwB0WHU

 

Теги: #звернення #герой_україни #брехт

