21:32 18.12.2025

Сенатори США закликали Трампа віддати Україні 5 млрд доларів заморожених активів РФ

Голова Комітету Сенату із закордонних справ республіканець Дж.Ріш, голова Комітету зі збройних сил республіканець Р.Вікер, сенатори-республіканці Дж.Кеннеді Р.Скотт звернулися до президента США Д.Трампа з закликом скористатися повноваженнями щодо заморожених 5 млрд доларів активів РФ, заморожених в США у відповідності до закону REPO, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина в телеграм-каналі у четвер.

"Сенатори наголошують, що незважаючи на послідовні та масштабні зусилля США, спрямовані на припинення збройної агресії рф проти України, росія продовжує війну та не демонструє готовності до добросовісного мирного врегулювання", - повідомила Стефанішина у Телеграм, зазначивши, що за цих умов "забезпечення спроможності України до самооборони відповідає стратегічним інтересам США".

"Сенатори також відзначають, що вилучення заморожених російських суверенних активів і спрямування їх на підтримку України є юридично обґрунтованим і морально виправданим", - поінформувала Стефанішина.

Українська посол наголосила, що "рішення, до яких закликають сенатори, дозволили б посилити позиції України на переговорах, забезпечити безперервну оборонну підтримку з мінімальним навантаженням на американських платників податків, а також стимулювати розширення виробничих потужностей оборонної промисловості США".

"Дякуємо Сенаторам! Іншими словами Комітети закордонних справ та збройних сил Сенату США не вважають, що треба відтерміновували будь-які рішення у період поки триває переговорний процес!", - написала Стефанішина у Телеграм.

 

