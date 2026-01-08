Інтерфакс-Україна
Події
02:09 08.01.2026

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з президентом Колумбії Густаво Петро, очікується двостороння зустріч у Білому домі.

"Для мене було великою честю поспілкуватися з президентом Колумбії Густаво Петро, ​​який зателефонував, щоб пояснити ситуацію щодо наркотиків та інші розбіжності, що виникли у нас. Я вдячний за його дзвінок і тон, і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним найближчим часом". – написав Трамп у Truth Social.

За його словами, наразі ведуться переговори між державним секретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Колумбії.

Трамп повідомив, що їхня зустріч відбудеться у Білому домі у Вашингтоні, округ Колумбія.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115856506155736586

Теги: #трамп #колумбія #президент

