Зеленський обговорив зі президентом Румунії спільні енергетичні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з румунським колегою, паном Нікушором Даном, під час якої обговорив спільні енергетичні проєкти.

"Обговорили з Нікушором Даном спільні енергетичні проєкти, що можуть значно посилити енергетичну безпеку України та Румунії. Важливо все реалізувати. Наші команди продовжать обговорення на міністерському рівні. Дякую пану президенту та народу Румунії за підтримку", - написав він у Телеграмі.