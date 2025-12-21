Інтерфакс-Україна
Події
17:46 21.12.2025

У Румунії відкриють другий за величиною логістичний хаб для допомоги Україні - ЗМІ

Починаючи з січня 2026 року, Румунія розмістить другий великий центр координації та транзиту військового обладнання до України, який працюватиме разом із вже створеним центром у Жешуві (Польща).

Як пише DefenseRomania, цю інформацію підтвердив заступник командувача Командування сприяння безпеці та підготовки НАТО (NSATU) в Україні Майк Келлер.

Створення цієї нової точки спрямоване не лише на забезпечення резервного потоку, але й на зміцнення логістичної стійкості всього східного флангу, йдеться у дописі.

"Новий центр у Румунії перейде під пряме командування НАТО, інтегруючись у систему узгодження оперативних потреб (артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба) з наявністю коштів донорів", - пише DefenseRomania.

