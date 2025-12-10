Цифрова система в’їзду/виїзду EES запрацювала на кордоні з Румунією

Державна прикордонна служба Україи повідомляє про старт роботи цифрової системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) у пунктах пропуску на румунському кордоні з середи, 10 грудня.

"У "Дяківцях – Раковці", "Красноїльську – Вікову де Сус" та "Дяковому – Халмеу" вже вносять установчі та біометричні дані. "Порубне – Сірет" приєднається 9 січня 2026 року. Система в "Солотвино – Сігету-Мармацієй" працює з 12 жовтня. Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го", - повідомляється в телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців (для дітей до 12 років – без відбитків). Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично. "EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним. Просимо враховувати це під час планування подорожей", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, нову систему європейського прикордонного контролю EES (Entry/Exit System) запроваджується в країнах ЄС з 12 жовтня для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки. Під час першого в’їзду до країн ЄС після її запуску громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років). Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.

Встановлено шестимісячний перехідний період, протягом якого нинішній прикордонний контроль вестимуть паралельно з новою системою. Спочатку нову систему, здатну обробляти 200-300 млн перетинів кордону на рік, буде впроваджено на кількох пунктах пропуску через кордон.

EES розробляли понад 10 років, її впровадження неодноразово відкладали через технічні проблеми.