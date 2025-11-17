Інтерфакс-Україна
16:23 17.11.2025

Румунія була змушена евакуювати мешканців селища, брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні - Сибіга

Румунія була змушена евакуювати мешканців прикордонного села, це показує, що брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні і необхідно більше тиску на Кремль, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Після того, як російський напад пошкодив судно з СПГ в Одеській області, Румунія була змушена евакуювати своє прикордонне село. Брутальна ескалація терору з боку Росії загрожує не тільки Україні, але й нашим сусідам. Це підкреслює нагальність колективного тиску на Москву з метою припинення війни", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомляли румунські медіа, у Румунії евакуювали мешканців н.п. Плауру, що біля кордону з Україною, через небезпеку вибуху після атаки російських дронів по порту в Ізмаїлі Одеської області в ніч на 17 листопада.

