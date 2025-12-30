Інтерфакс-Україна
Події
01:17 30.12.2025

МЗС Литви про "напад" на резиденцію Путіна: очільник Кремля має на меті саботувати досягнення України і США у Флориді

Володимир Путін має на меті саботувати досягнення України і США у Флориді, заявляє Міністерство закордонних справ Республіки Литва.

"Остання операція Кремля під чужим прапором для виправдання можливих ударів по Україні – нічого нового. Ми пам’ятаємо невдалу "атаку безпілотників" на Кремль (03.05.2023). Путін не лише планує масований наступ на Київ, він має на меті саботувати досягнення, узгоджені вчора в Мар-а-Лаго", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

Між тим, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) засудили нібито спробу нападу на резиденцію президента Росії.

"Об'єднані Арабські Емірати рішуче засудили спробу нападу на резиденцію Його Високоповажності Володимира Путіна, президента Російської Федерації, та засудили цей ганебний напад і загрозу, яку він становить для безпеки та стабільності", - сказано в їхній заяві.

Вони підтвердили солідарність з президентом РФ, а також з їхнім урядом та народом. "Міністерство підтвердило непохитну неприйняття ОАЕ всіх форм насильства, спрямованих на підрив безпеки та стабільності", - сказано в заяві.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що провокаційні заяви Росії щодо нібито "спроби атаки на резиденцію Путіна" являються спробою створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу.

