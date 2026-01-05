Інтерфакс-Україна
07:44 05.01.2026

Трамп не вірить, що нібито Україна вдарила по резиденції Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у заяви Росії про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна, передає Reuters.

"Я не вірю, що цей удар стався", – сказав Трамп журналістам у неділю на борту літака Air Force One, що летів назад до Вашингтона з Флориди.

Як повідомлялося, Трамп у соцмережі Truth Social поширив редакційну колонку видання New York Post, в якій наголошується, що порожні погрози очільника Кремля Володимира Путіна щодо нібито спроби атаки на нього українськими дронами свідчать про те, що саме Росія перешкоджає встановленню миру.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція". Також, за його словами, ці дії не залишаться без відповіді і обʼєкти для ударів у відповідь і час їх нанесення збройними силами Росії визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.

 

 

Теги: #путін #резиденція #трамп

