04:01 24.01.2026

Трамп анонсував зміцнення партнерства з Азербайджаном та укладення угоди з Арменією

США планують зміцнити стратегічне партнерство з Азербайджаном та укласти угоду про мирне ядерне співробітництво з Вірменією, а також розширити співпрацю з американськими виробниками напівпровідників, повідомив президент Дональд Трамп.

"Ми зміцнимо наше стратегічне партнерство з Азербайджаном, укладемо прекрасну Угоду про мирне ядерне співробітництво з Вірменією, укладемо угоди з нашими великими виробниками напівпровідників та продамо Азербайджану оборонне обладнання, таке як бронежилети, човни тощо, виготовлене в США", - написав він у Truth Social.

Він анонсував в лютому візит віце-президента Джей ді Венса до Азербайджана та Арменії, щоб розвивати "наші мирні зусилля та просувати шлях Трампа до міжнародного миру та процвітання".

Трамп подякував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну за підтримку мирної угоди, підписану в серпні 2025 року.

"Це була жахлива війна, одна з восьми, яку я завершив, але тепер у нас є процвітання та мир", - зазначив Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115947083395862222

