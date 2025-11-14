Інтерфакс-Україна
Події
15:43 14.11.2025

МЗС Азербайджану викликало посла РФ для висловлення протесту після обстрілу Києва

1 хв читати
МЗС Азербайджану викликало посла РФ для висловлення протесту після обстрілу Києва

Міністерство закордонних справ Азербайджану у п’ятницю викликало надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Азербайджанській Республіці Михайла Євдокимова для висловлення протесту через падіння "однієї з ракет типу "Іскандер" на територію посольства Азербайджана в Києві.

"Під час зустрічі було висловлено рішучий протест у зв’язку з падінням однієї з ракет типу "Іскандер" на територію Посольства Азербайджанської Республіки в результаті ракетних і безпілотних атак на столицю України, Київ, близько 01:00 години ночі 14 листопада, і йому було вручено відповідну вербальну ноту", - йдеться в пресрелізі МЗС.

Російській стороні було доведено до відома, що внаслідок вибуху було повністю зруйновано частину огорожі посольства, пошкоджено споруди, службові автомобілі, адміністративну будівлю та консульський відділ посольства, а також завдано серйозної шкоди комплексу дипломатичної місії.

В заяві зазначено, що Росія неодноразово наносили удари в безпосередній близькості від дипломатичних місій та представництв компаній Азербайджану.

"Всі ці факти викликають питання щодо навмисного характеру ракетних ударів. Під час зустрічі було наголошено, що такі напади на наші дипломатичні представництва є неприйнятними", - додали у МЗС.

Джерело: https://www.mfa.gov.az/en/news/no43125

 

Теги: #азербайджан #посольство #посол_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:44 07.11.2025
Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО

Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО

14:07 03.11.2025
Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

19:27 29.10.2025
Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС

Україна закриває своє посольство в Гавані – глава МЗС

22:41 22.10.2025
Заяви Росії про "дипломатію" не мають сенсу - Посольство України в Ізраїлі

Заяви Росії про "дипломатію" не мають сенсу - Посольство України в Ізраїлі

16:45 16.10.2025
Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

19:47 06.10.2025
Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

Ізраїль передав Київській обласній лікарні систему очищення води

17:55 28.09.2025
Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

17:56 19.09.2025
Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

17:14 18.09.2025
Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

Посольство України про заяву експрем'єра Польщі: Це спроба підірвати взаємну повагу та довіру

15:08 15.09.2025
Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО

Велика Британія викликає посла Росії після безпрецедентного порушення повітряного простору НАТО

ВАЖЛИВЕ

Президент вивів зі складу РНБО Галущенка та Гринчук

Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади

Німеччина пообіцяла надати ще EUR150 млн для ініціативи PURL по закупівлі американської зброї для України - Пісторіус

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

ОСТАННЄ

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Єрмак і Джулі Девіс висловили впевненість, що розслідування справ щодо корупції мають бути неупередженими

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Зеленський обговорив з Маркаровою можливі напрямки майбутньої співпраці

Польща хоче, щоб Україна брала участь у проєкті SAFE - Міноборони

Засідання "Рамштайну" готується на 3 грудня – Шмигаль

Зеленський призначив В.Острижного заступником командувача Нацгвардії

Пісторіус: Німеччина виділить на військову допомогу Україні понад EUR11,5 млрд у 2026 р.

Міністр оборони Франції підтвердила зустріч Макрона та Зеленського у Парижі 17 листопада

Українська розвідка провела диверсійну операцію на Транссибі, рух вантажів заблоковано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА