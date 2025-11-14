МЗС Азербайджану викликало посла РФ для висловлення протесту після обстрілу Києва

Міністерство закордонних справ Азербайджану у п’ятницю викликало надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Азербайджанській Республіці Михайла Євдокимова для висловлення протесту через падіння "однієї з ракет типу "Іскандер" на територію посольства Азербайджана в Києві.

"Під час зустрічі було висловлено рішучий протест у зв’язку з падінням однієї з ракет типу "Іскандер" на територію Посольства Азербайджанської Республіки в результаті ракетних і безпілотних атак на столицю України, Київ, близько 01:00 години ночі 14 листопада, і йому було вручено відповідну вербальну ноту", - йдеться в пресрелізі МЗС.

Російській стороні було доведено до відома, що внаслідок вибуху було повністю зруйновано частину огорожі посольства, пошкоджено споруди, службові автомобілі, адміністративну будівлю та консульський відділ посольства, а також завдано серйозної шкоди комплексу дипломатичної місії.

В заяві зазначено, що Росія неодноразово наносили удари в безпосередній близькості від дипломатичних місій та представництв компаній Азербайджану.

"Всі ці факти викликають питання щодо навмисного характеру ракетних ударів. Під час зустрічі було наголошено, що такі напади на наші дипломатичні представництва є неприйнятними", - додали у МЗС.

