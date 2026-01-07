23:26 07.01.2026
Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області
"Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області", - йдеться в повідомленні.
У Міненерго додали, що критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.
Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, зазначили у відомстві.
Джерело: https://t.me/energyofukraine/5796