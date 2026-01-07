Інтерфакс-Україна
Події
23:26 07.01.2026

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

1 хв читати

У Міненерго підтвердили, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

"Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.

Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, зазначили у відомстві.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/5796

Теги: #знеструмлення #атака #міненерго

