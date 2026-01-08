Дніпропетровська область отримає додаткові генератори з Києва та інших областей для посилення зв'язку – Федоров

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Усі базові станції операторів зв’язку в Дніпропетровській області забезпечені акумуляторами й генераторами, зараз там працюють 66 аварійних бригад Vodafone, "Київстар" та lifecell, повідомив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в четвер.

"Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують із Вінниці, Кропивницького, Києва та Харкова", - написав Федоров в Телеграм.

За його словами, після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровська область "майже повністю залишилася без електроенергії". "Попри складну ситуацію, зв’язок та інтернет на Дніпропетровщині збережено", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося з посиланням на т.в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, зранку 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися приблизно 800 тис. абонентів, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури були заживлені частково. У Запорізькій області електропостачання було відновлено. Також внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт.

Вдень група "ДТЕК" повідомила, що 200 тис. родин Дніпропетровської області знову зі світлом після обстрілів, без електроенергії в регіоні ще залишаються 600 тис. абонентів.