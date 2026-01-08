Інтерфакс-Україна
Телеком
14:59 08.01.2026

Дніпропетровська область отримає додаткові генератори з Києва та інших областей для посилення зв'язку – Федоров

1 хв читати
Дніпропетровська область отримає додаткові генератори з Києва та інших областей для посилення зв'язку – Федоров
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Усі базові станції операторів зв’язку в Дніпропетровській області забезпечені акумуляторами й генераторами, зараз там працюють 66 аварійних бригад Vodafone, "Київстар" та lifecell, повідомив перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в четвер.

"Для посилення зв’язку в області вже є 400 генераторів. Ще 50 прямують із Вінниці, Кропивницького, Києва та Харкова", - написав Федоров в Телеграм.

За його словами, після масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровська область "майже повністю залишилася без електроенергії". "Попри складну ситуацію, зв’язок та інтернет на Дніпропетровщині збережено", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося з посиланням на т.в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, зранку 8 січня на Дніпропетровщині без світла залишалися приблизно 800 тис. абонентів, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури були заживлені частково. У Запорізькій області електропостачання було відновлено. Також внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт.

Вдень група "ДТЕК" повідомила, що 200 тис. родин Дніпропетровської області знову зі світлом після обстрілів, без електроенергії в регіоні ще залишаються 600 тис. абонентів.

Теги: #генератори #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 08.01.2026
200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

200 тис. абонентів Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів – "ДТЕК"

12:23 08.01.2026
Зеленський доручив Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській і Запорізькій областях

Зеленський доручив Свириденко надати всю необхідну підтримку місцевій владі у Дніпропетровській і Запорізькій областях

10:10 08.01.2026
У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

10:06 08.01.2026
ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

ДТЕК заживив частину обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області

00:26 08.01.2026
ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

00:09 08.01.2026
Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

23:26 07.01.2026
Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

23:01 07.01.2026
На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

13:56 06.01.2026
Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,5 млн

Бета-тестування національної LLM планується навесні 2026р – 1-й віцепрем’єр

Застосунок Резерв+ сповіщатиме про ключові події та запити користувача – Міноборони

"Фокстрот" відкрив і оновив загалом 10 магазинів у 2025 р.

Соцмережа Телеграм очолює рейтинг джерел новин та інформації для українців – дослідження Ipsos

Ринок провайдерів фіксованого інтернету за 11 міс-2025 збільшив сплату податків на 48,5%

З 1 січня 2026р. українці користуватимуться мобільним зв’язком в ЄС без доплат за роумінг

З 1 січня 2026р. українці користуватимуться мобільним зв’язком в ЄС без доплат за роумінг

Електронний суд із використанням ШІ стане одним із ключових пріоритетів Мінцифри у 2026р – 1-й віцепрем’єр

Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА