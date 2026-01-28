Інтерфакс-Україна
Телеком
19:21 28.01.2026

Переможцями конкурсі з ліцензування лотереї стали усі три чинні оператори

Переможцями конкурсу на ліцензування операторів лотерей стали всі три діючі учасники цього ринку: ТОВ "М.С.Л.", ПІІ "Українська Національна Лотерея" (УНЛ) та ПрАТ "Патріот", повідомило Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу України (PlayCity).

Згідно з пресрелізом PlayCity в середу, оператори мають протягом 10 днів надати заявки для отримання ліцензії, а після її розгляду надається ще 10 днів на сплату ліцензійного платежу в розмірі 24,2 млн грн на рік.

Зазначається, що операторам необхідно буде вести електронну звітність, кожен лотерейний білет і термінал матимуть унікальний QR-код, який дозволяє перевірити легальність продажу, а для бізнесу встановлюватимуться рівні та чіткі правила.

Наприкінці грудня повідомлялось, що "М.С.Л.", УНЛ та "Патріот" подалися на конкурс з ліцензування операторів лотерей, який на початку грудня оголосило PlayCity.

Керівник держагентства Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" раніше зазначав, що цей конкурс на ліцензування операторів лотерей навряд чи призведе до появи на ринку нових операторів через законодавчі обмеження, але у майбутньому цю ситуацію варто було б змінити.

За його словами, важливість конкурсу полягала в тому, що більше 10 років оператори здійснюють свою роботу взагалі без ліцензійний платежів, адже видані раніше Міністерством фінансів ліцензії припинили дію в 2013-2014 році.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Згідно з даними ресурсу YouControl, власником "М.С.Л." є кіпрська Evolot Limited – 99,96%, а серед бенефіціарів – Георгій Ложенко (біля 9,3%) та Тарас Георгійович Ложенко (6,53%), Олена Полосенко (6,73%) та Ярослав Кухар (6,53%). Виручка компанії за 9 місяців 2025 року становила 225,7 млн грн, чистий прибуток – 14,4 млн грн,

В УНЛ непрямий вирішальний вплив належить Майклу Джону Фоггу з Гонконгу, який володіє напряму 10,07%, а решту 89,93% контролює через Hong Kong Rui Bo Investment Limited. Виручка компанія склала за 9 місяців минулого року 600,4 млн грн за чистого прибутку 36,2 млн грн.

"Патріот" Андрія Матюхі за 9 місяців минулого року отримав 24,9 млн грн виручки та 22,6 млн грн чистого збитку.

 

Теги: #переможці #лотереї #конкурс

