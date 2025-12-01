Оголошено переможців КонтраFACTS Media Awards 2025

Інтерфакс-Україна
Оголошено результати III Всеукраїнської премії журналістських робіт КонтраFACTS Media Awards. Захід організовується щорічно як відповідь на проблему незаконного обігу тютюнової продукції, що стрімко зростає в Україні.

Ініціатором премії є Асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн», одним із пріоритетів якої є протидія незаконній торгівлі тютюновими виробами.

Цьогоріч надійшла 41 робота. Найбільше конкурсних робіт подали журналісти з Києва та Київської області – шість робіт. По три матеріали представили автори з Рівненської, Дніпропетровської, Вінницької, Чернівецької, Миколаївської та Херсонської областей. По дві роботи надійшли з Івано-Франківської, Полтавської, Львівської, Хмельницької та Житомирської областей. Також у конкурсі взяли участь журналісти з Кіровоградської, Волинської, Запорізької, Сумської, Закарпатської і Тернопільської областей.

Роботи оцінювало професійне журі у складі представників провідних медіа та галузевих спільнот: Ростислав Шаправський (головний редактор РБК-Україна), Олександра Некращук (заступниця головного редактора NV Бізнес), Юлія Самаєва (редакторка відділу економіки «Дзеркало тижня»), Віталій Голубєв (секретар Національної спілки журналістів України), Дар'я Січкар (менеджерка комітетів Європейської Бізнес Асоціації) та Наталія Фесюн (генеральна директорка Асоціації «Укртютюн»).

«З кожним роком дедалі більше медіа готові говорити про нелегальний ринок, пояснювати його масштаби та наслідки для бюджету й економіки. Кожен професійно зроблений матеріал – це внесок у спільну справу», – коментує результати конкурсу Наталія Фесюн.

Загальний призовий фонд премії склав понад 250 тисяч гривень.

Переможці КонтраFACTS Media Awards 2025:

1 місце (70 000 грн) – Ольга Турчак, Наталія Бурлаку та Вадим Єпур,  «20 хвилин Тернопіль», з матеріалом «Тютюн у тіні: як працює нелегальний ринок безакцизу. Експеримент «20 хвилин"»

2 місце (35 000 грн) – Сергій Пономарьов, Київ.Life, з матеріалом «Тіньова економіка тютюну. Як контрабандні сигарети крадуть майбутнє українських міст»

3 місце (25 000 грн) – редакція «Еспресо.Біла Церква», з матеріалом «Нелегальний ринок тютюну на Білоцерківщині: чи контролюють його»

Цьогоріч також вручено п'ять спеціальних відзнак по 20 000 грн кожна. Їх отримали: Ліна Романченко та Роксолана Жукова, ТРК «ВІЗИТ» (Полтавська область), Альона Черніюк, «20 хвилин Вінниця» (Вінницька область), Лідія Григор'єва, «Український південь» (Херсонська область), Тетяна Калмикова, «ПоділляNews» (Хмельницька область), Олег Булашев, «Кременчуцька газета» (Полтавська область).

Усі інші конкурсанти отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 000 грн.

Партнерами конкурсу стали Європейська Бізнес Асоціація, Київська організація Національної спілки журналістів України, інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», ділове видання The Page та ініціатива «НІ Контрабанді».

