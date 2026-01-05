Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

Попри всі виклики воєнного часу «Інтергал-Буд» є одним із найстабільніших девелоперів України і залишається серед лідерів ринку за темпами будівництва та за кількістю зданих будинків під час війни.

2025 рік був активним і насиченим подіями та підтвердив репутацію компанії як відповідального девелопера, який зберігає високі темпи будівництва, вводить об’єкти в експлуатацію та виводить на ринок нові проєкти.

У 2025 році компанія ввела в експлуатацію понад 194 617 м2, з яких площа квартир - 108 927 м2, комерційної нерухомості (в тому числі комори і паркінги) -38 512 м2 та 1 702 квартири.

У західному регіоні ввела в експлуатацію бізнес-центр класу A, що є частиною сучасного багатофункціонального комплексу Mill Town (м. Львів);

У столичному регіоні компанія завершила та ввела в експлуатацію наступні проєкти або черги будівництва:

- 2 будинки та сучасний фітнес-центр у житловому комплексі «Озерний гай Гатне».

- 1 будинок житлового комплексу Sky Avenue.

- 2 будинки житлового комплексу «Голосіївський».

- 1 будинок житлового комплексу «Теремки».

- 1 будинок житлового комплексу «Сирецькі сади».

- Житловий комплекс «Лукʼянівський каскад.

Запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 021 м2, з яких 65 686 м2 в м. Києві і 97 335 м2 в західному регіоні України: житловий комплекс «Зоряні» (Львів), житловий квартал Wings (Львів), житловий комплекс Urban Residence (Львів), житловий комплекс Polar Park (Київ).

Підписали угоду про спільне кредитування з «ОТП Банк»: придбання нерухомості у компанії стало доступнішим для клієнтів - жодних застав та додаткових платежів.

Не тільки продовжили активну участь у державних програмах «єОселя» та «єВідновлення», а й суттєво наростили обсяги: станом на 1 грудня підписано понад 400 договорів за програмою «єОселя», що дало тисячам українців можливість скористатися пільговими умовами придбання житла. Ми пишаємося довірою з боку держави та банків, які акредитують наші об’єкти, зокрема й на стадії будівництва, для участі в цих програмах.

Уклали першу спільну угоду з Ощадбанком у межах програм «єВідновлення» та «єОселя» - для столиці це перша така комплексна угода і важливий крок у вирішенні житлових потреб власників компенсаційних сертифікатів.

Збільшили більш ніж на 30% частку покупців, які обирають квартири з ремонтом від «Інтергал-Буд», а також уперше в західному регіоні запустили продаж житла з готовим ремонтом. У 2026 році плануємо збільшення частки продажів квартир з ремонтами з 30% до 40%.

Оновили концепцію багатофункціонального житлового комплексу преміум класу Intergal City - Cruise for Life. Це не просто квадратні метри чи квартири, - це преміальний «круїз» сервісів, емоцій, комфорту, стилю життя і нових можливостей у самому серці Печерська.

Реалізували низку комерційних проєктів, побудувавши сучасні центри як для великих торговельних мереж, так і для ресторанів світових брендів.

Продовжили роботу з Оранжереєю на ВДНГ, розпочату минулого року, та облаштували інклюзивні вбиральні і зробили комплекс безбар’єрним, забезпечивши доступність оранжереї для всіх груп відвідувачів.

Сприяючи розвитку спорту й активного дозвілля для дітей та молоді продовжили партнерство з хокейним клубом «Сокіл» та розпочали підтримку Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги.

Провели понад десяток заходів для мешканців і потенційних покупців у своїх житлових комплексах, створюючи можливості для спілкування та активного дозвілля.

Фахівці компанії виступили на ключових галузевих подіях, де ділилися власними практиками та впровадженням сучасних стандартів в архітектурі та дизайні.

Організували відкритий конкурс для дизайнерів інтер’єру преміального комплексу Intergal City: простір, що надихає. Фіналісти отримали можливість реалізувати свої ідеї у реальних проєктах.