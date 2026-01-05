Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:30 05.01.2026

Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

4 хв читати
Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року

Попри всі виклики воєнного часу «Інтергал-Буд» є одним із найстабільніших девелоперів України і залишається серед лідерів ринку за темпами будівництва та за кількістю зданих будинків під час війни.
2025 рік був активним і насиченим подіями та підтвердив репутацію компанії як відповідального девелопера, який зберігає високі темпи будівництва, вводить об’єкти в експлуатацію та виводить на ринок нові проєкти.

  • У 2025 році компанія ввела в експлуатацію понад 194 617 м2, з яких площа квартир - 108 927 м2,  комерційної нерухомості (в тому числі комори і паркінги) -38 512 м2 та 1 702 квартири.
  • У західному регіоні ввела в експлуатацію бізнес-центр класу A, що є частиною сучасного багатофункціонального комплексу Mill Town (м. Львів);
  • У столичному регіоні компанія завершила та ввела в експлуатацію наступні проєкти або черги будівництва:
    - 2 будинки та сучасний фітнес-центр у  житловому комплексі «Озерний гай Гатне».
    - 1 будинок житлового комплексу Sky Avenue.
    - 2 будинки житлового комплексу «Голосіївський».
    - 1 будинок житлового комплексу «Теремки».
    - 1 будинок житлового комплексу «Сирецькі сади».
    - Житловий комплекс «Лукʼянівський каскад.
  • Запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 021 м2, з яких 65 686 м2 в м. Києві і 97 335 м2 в західному регіоні України: житловий комплекс «Зоряні» (Львів), житловий квартал Wings (Львів), житловий комплекс Urban Residence (Львів), житловий комплекс Polar Park (Київ).
  • Підписали угоду про спільне кредитування з «ОТП Банк»: придбання нерухомості у компанії стало доступнішим для клієнтів - жодних застав та додаткових платежів.
  • Не тільки продовжили активну участь у державних програмах «єОселя» та «єВідновлення», а й суттєво наростили обсяги: станом на 1 грудня підписано понад 400 договорів за програмою «єОселя», що дало тисячам українців можливість скористатися пільговими умовами придбання житла. Ми пишаємося довірою з боку держави та банків, які акредитують наші об’єкти, зокрема й на стадії будівництва, для участі в цих програмах.
  • Уклали першу спільну угоду з Ощадбанком у межах програм «єВідновлення» та «єОселя» - для столиці це перша така комплексна угода і важливий крок у вирішенні житлових потреб власників компенсаційних сертифікатів.
  • Збільшили більш ніж на 30% частку покупців, які обирають квартири з ремонтом від «Інтергал-Буд», а також уперше в західному регіоні запустили продаж житла з готовим ремонтом. У 2026 році плануємо збільшення частки продажів квартир з ремонтами з 30% до 40%.
  • Оновили концепцію багатофункціонального житлового комплексу преміум класу Intergal City - Cruise for Life. Це не просто квадратні метри чи квартири, - це преміальний «круїз» сервісів, емоцій, комфорту, стилю життя і нових можливостей у самому серці Печерська.
  • Реалізували низку комерційних проєктів, побудувавши сучасні центри як для великих торговельних мереж, так і для ресторанів світових брендів.
  • Продовжили роботу з Оранжереєю на ВДНГ, розпочату минулого року, та облаштували інклюзивні вбиральні і зробили комплекс безбар’єрним, забезпечивши доступність оранжереї для всіх груп відвідувачів.
  • Сприяючи розвитку спорту й активного дозвілля для дітей та молоді продовжили партнерство з хокейним клубом «Сокіл» та розпочали підтримку Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги.
  • Провели понад десяток заходів для мешканців і потенційних покупців у своїх житлових комплексах, створюючи можливості для спілкування та активного дозвілля.
  • Фахівці компанії виступили на ключових галузевих подіях, де ділилися власними практиками та впровадженням сучасних стандартів в архітектурі та дизайні.
  • Організували відкритий конкурс для дизайнерів інтер’єру преміального комплексу Intergal City: простір, що надихає. Фіналісти отримали можливість реалізувати свої ідеї у реальних проєктах.
  • Приймали офіційні делегації та поважних гостей: Повноважного Посла Японії в Україні Масаші Накаґоме та представників японського бізнесу,  аналітичного центру We Build Ukraine, а також представників Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і профільних будівельних асоціацій.
  • Підтримували талановиту молодь, долучившись до найбільшого студентського архітектурного конкурсу України Steel Freedom 2025, під час якого були визначені найкращі архітектурні концепції.
  • Провели виїзні лекції та майстер-класи для школярів, знайомлячи їх із професіями будівельної та архітектурної сфери.
  • Підтвердили лідерські позиції на ринку та за підсумками 2025 року отримали звання «Девелопер Року» на всеукраїнській премії IBUILD Award та здобули перемогу у номінації «Лідер з введення житла в експлуатацію» за результатами Ukrainian Building Awards 2025. 
  • Віримо в Україну та продовжуємо будівництво 10 комплексів в Києві, 7 - у Львові, та по 1 в Чернівцях та Житомирі.
  • У 2026 році плануємо запустити декілька нових унікальних проєктів різного класу, що дозволить різним категоріям покупців придбати власну оселю.
Теги: #інтергал_буд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 05.01.2026
"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

"Інтергал-Буд" у 2025 р. ввів в експлуатацію близько 195 тис. кв. м будівель

14:47 24.12.2025
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

13:00 10.12.2025
Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

15:37 27.10.2025
+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

+10% дохідності за квартал - Polar Park демонструє стабільне зростання

16:25 21.10.2025
Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

15:12 30.09.2025
"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

"Інтергал-Буд" отримав сертифікати готовності будинків №12 та №13 у ЖК "Озерний гай Гатне"

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

10:53 07.08.2025
У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

У Києві відкрився відділ продажу житлового комплексу Polar Park

13:25 30.07.2025
Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

13:46 30.05.2025
Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Українська команда" передала на передову 28 та 63 бригадам нову партію БПЛА - Палатний

В ЖК Gravity Park з’явився тариф Free Watt: світло вдвічі дешевше

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Солідарність і голос працівників: Молодіжна рада Профспілки залізничників презентує підсумки роботи та дослідження з корпоративного управління

1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

18ʼ PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE: Люди, які тримають майбутнє

"Українська команда" проводить Різдвяний збір на антидронові сіткомети

Українська будівельна премія 2025: лідерство, відповідальність і середовище майбутнього

GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

Спецпідрозділ ССО "Рейнджер" отримав партію потужних зарядних станцій від волонтерів "Української команди"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА