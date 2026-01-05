11:30 05.01.2026
Компанія "Інтергал-Буд" підвела підсумки 2025 року
Попри всі виклики воєнного часу «Інтергал-Буд» є одним із найстабільніших девелоперів України і залишається серед лідерів ринку за темпами будівництва та за кількістю зданих будинків під час війни.
2025 рік був активним і насиченим подіями та підтвердив репутацію компанії як відповідального девелопера, який зберігає високі темпи будівництва, вводить об’єкти в експлуатацію та виводить на ринок нові проєкти.
- У 2025 році компанія ввела в експлуатацію понад 194 617 м2, з яких площа квартир - 108 927 м2, комерційної нерухомості (в тому числі комори і паркінги) -38 512 м2 та 1 702 квартири.
- У західному регіоні ввела в експлуатацію бізнес-центр класу A, що є частиною сучасного багатофункціонального комплексу Mill Town (м. Львів);
- У столичному регіоні компанія завершила та ввела в експлуатацію наступні проєкти або черги будівництва:
- 2 будинки та сучасний фітнес-центр у житловому комплексі «Озерний гай Гатне».
- 1 будинок житлового комплексу Sky Avenue.
- 2 будинки житлового комплексу «Голосіївський».
- 1 будинок житлового комплексу «Теремки».
- 1 будинок житлового комплексу «Сирецькі сади».
- Житловий комплекс «Лукʼянівський каскад.
- Запустила в реалізацію нові проєкти площею 163 021 м2, з яких 65 686 м2 в м. Києві і 97 335 м2 в західному регіоні України: житловий комплекс «Зоряні» (Львів), житловий квартал Wings (Львів), житловий комплекс Urban Residence (Львів), житловий комплекс Polar Park (Київ).
- Підписали угоду про спільне кредитування з «ОТП Банк»: придбання нерухомості у компанії стало доступнішим для клієнтів - жодних застав та додаткових платежів.
- Не тільки продовжили активну участь у державних програмах «єОселя» та «єВідновлення», а й суттєво наростили обсяги: станом на 1 грудня підписано понад 400 договорів за програмою «єОселя», що дало тисячам українців можливість скористатися пільговими умовами придбання житла. Ми пишаємося довірою з боку держави та банків, які акредитують наші об’єкти, зокрема й на стадії будівництва, для участі в цих програмах.
- Уклали першу спільну угоду з Ощадбанком у межах програм «єВідновлення» та «єОселя» - для столиці це перша така комплексна угода і важливий крок у вирішенні житлових потреб власників компенсаційних сертифікатів.
- Збільшили більш ніж на 30% частку покупців, які обирають квартири з ремонтом від «Інтергал-Буд», а також уперше в західному регіоні запустили продаж житла з готовим ремонтом. У 2026 році плануємо збільшення частки продажів квартир з ремонтами з 30% до 40%.
- Оновили концепцію багатофункціонального житлового комплексу преміум класу Intergal City - Cruise for Life. Це не просто квадратні метри чи квартири, - це преміальний «круїз» сервісів, емоцій, комфорту, стилю життя і нових можливостей у самому серці Печерська.
- Реалізували низку комерційних проєктів, побудувавши сучасні центри як для великих торговельних мереж, так і для ресторанів світових брендів.
- Продовжили роботу з Оранжереєю на ВДНГ, розпочату минулого року, та облаштували інклюзивні вбиральні і зробили комплекс безбар’єрним, забезпечивши доступність оранжереї для всіх груп відвідувачів.
- Сприяючи розвитку спорту й активного дозвілля для дітей та молоді продовжили партнерство з хокейним клубом «Сокіл» та розпочали підтримку Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги.
- Провели понад десяток заходів для мешканців і потенційних покупців у своїх житлових комплексах, створюючи можливості для спілкування та активного дозвілля.
- Фахівці компанії виступили на ключових галузевих подіях, де ділилися власними практиками та впровадженням сучасних стандартів в архітектурі та дизайні.
- Організували відкритий конкурс для дизайнерів інтер’єру преміального комплексу Intergal City: простір, що надихає. Фіналісти отримали можливість реалізувати свої ідеї у реальних проєктах.
- Приймали офіційні делегації та поважних гостей: Повноважного Посла Японії в Україні Масаші Накаґоме та представників японського бізнесу, аналітичного центру We Build Ukraine, а також представників Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування і профільних будівельних асоціацій.
- Підтримували талановиту молодь, долучившись до найбільшого студентського архітектурного конкурсу України Steel Freedom 2025, під час якого були визначені найкращі архітектурні концепції.
- Провели виїзні лекції та майстер-класи для школярів, знайомлячи їх із професіями будівельної та архітектурної сфери.
- Підтвердили лідерські позиції на ринку та за підсумками 2025 року отримали звання «Девелопер Року» на всеукраїнській премії IBUILD Award та здобули перемогу у номінації «Лідер з введення житла в експлуатацію» за результатами Ukrainian Building Awards 2025.
- Віримо в Україну та продовжуємо будівництво 10 комплексів в Києві, 7 - у Львові, та по 1 в Чернівцях та Житомирі.
- У 2026 році плануємо запустити декілька нових унікальних проєктів різного класу, що дозволить різним категоріям покупців придбати власну оселю.