Будинку №4 ЖК "Теремки" офіційно присвоєно поштову адресу

Ще один будинок компанії "Інтергал Буд" отримав офіційний статус - будинку №4 у житловому комплексі "Теремки" присвоєно поштову адресу: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 15Е.

Відповідний наказ №1646 від 08.12.2025 року видано Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Присвоєння поштової адреси є завершальним юридичним кроком, який підтверджує повну готовність будинку до експлуатації та старт процедури оформлення прав власності для майбутніх мешканців.

Нагадаємо, що 5 листопада 2025 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат серії № ІУ123251024710, який підтверджує завершення будівництва та готовність до введення в експлуатацію будинку №4 ЖК "Теремки".

Будинок зведено за монолітно-каркасною технологією з використанням енергоефективних матеріалів, сучасних віконних систем та енергоощадного освітлення з датчиками руху.

Будинок складається з 25 поверхів і налічує 408 квартир. Загальна площа житлового будинку — 36 114 м2, а загальна площа квартир - 27 892 м2.

Планування продумані до дрібниць: від компактних однокімнатних до просторих трикімнатних квартир, частина з яких має панорамні види на Голосіївський ліс та ВДНГ. У лобі під’їздів передбачено дизайнерське оздоблення та затишні лаунж-зони. У кожному під’їзді встановлені швидкісні безшумні ліфти.

Комплекс вирізняється розвиненою внутрішньою інфраструктурою: облаштовані сучасні спортивні та дитячі майданчики, зелені зони для прогулянок і відпочинку. Для автомобілістів передбачено два просторі підземні паркінги, що забезпечують додатковий комфорт мешканців.

Локація комплексу забезпечує швидке сполучення з ключовими районами столиці та можливість жити поруч із природою, не втрачаючи міського комфорту — лише 15 хвилин пішки до станції метро "Теремки".