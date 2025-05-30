Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

Sky Bank акредитував за державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" 9-й і 10-й будинки ЖК "Сирецькі сади" від "Інтергал-Буд", які наразі перебувають на етапі будівництва.

"Квартири на етапі будівництва у житловому комплексі "Сирецькі сади" надійного забудовника "Інтергал-Буд" є доступними для наших клієнтів за іпотечною програмою "єОселя" під ставку 3% або 7% річних", - повідомив член правління, директор з роздрібного бізнесу Sky Bank Володимир Чорненький.

Зазначається, що акредитація на стадії будівництва підтверджує надійність забудовника: для участі у програмі об'єкт має відповідати низці вимог щодо технічного стану, дозвільної документації та фінансової прозорості.

Згідно даним порталу новобудов ЛУН, у ЖК "Сирецькі сади" (вул.Івана Виговського, 18) загалом 10 будинків, в цілому 2384 квартири. Серед переваг комплексу - школа та дитячий садок на території, сучасний благоустрій і озеленення, розвинена внутрішня інфраструктура, близькість до кількох парків. Вісім будинків введені у експлуатацію. Для 9 будинку анонсується введення в експлуатацію у третьому кварталі 2025 року, 10 - у четвертому кварталі 2025 року.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії - 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.