Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 30.05.2025

Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

1 хв читати
Sky Bank акредитував 9 і 10 будинки ЖК "Сирецькі сади" у програмі "єОселя"

Sky Bank акредитував за державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" 9-й і 10-й будинки ЖК "Сирецькі сади" від "Інтергал-Буд", які наразі перебувають на етапі будівництва.

"Квартири на етапі будівництва у житловому комплексі "Сирецькі сади" надійного забудовника "Інтергал-Буд" є доступними для наших клієнтів за іпотечною програмою "єОселя" під ставку 3% або 7% річних", - повідомив член правління, директор з роздрібного бізнесу Sky Bank Володимир Чорненький.

Зазначається, що акредитація на стадії будівництва підтверджує надійність забудовника: для участі у програмі об'єкт має відповідати низці вимог щодо технічного стану, дозвільної документації та фінансової прозорості.

Згідно даним порталу новобудов ЛУН, у ЖК "Сирецькі сади" (вул.Івана Виговського, 18) загалом 10 будинків, в цілому 2384 квартири. Серед переваг комплексу - школа та дитячий садок на території, сучасний благоустрій і озеленення, розвинена внутрішня інфраструктура, близькість до кількох парків. Вісім будинків введені у експлуатацію. Для 9 будинку анонсується введення в експлуатацію у третьому кварталі 2025 року, 10 - у четвертому кварталі 2025 року.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії - 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Теги: #інтергал_буд #єоселя #сирецькі_сади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 23.05.2025
Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

18:21 22.05.2025
Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

Понад 17 тис. сімей придбали житло за програмою "єОселя"

19:03 21.05.2025
Ліміт суми кредиту за програмою "єОселя" має зростати пропорційно здорожчанню вартості житла – думка

Ліміт суми кредиту за програмою "єОселя" має зростати пропорційно здорожчанню вартості житла – думка

17:14 21.05.2025
Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

Інтергал-Буд — лідер серед забудовників України за версією ЛУН та Forbes Ukraine

14:17 05.05.2025
Alliance Novobud уклала 100 угод у межах державної програми "єОселя"

Alliance Novobud уклала 100 угод у межах державної програми "єОселя"

19:14 29.04.2025
Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

Обсяг виданих у 4 міс.-2025 за програмою "єОселя" кредитів скоротився на 40%

12:37 15.04.2025
Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

13:41 29.03.2025
"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

11:47 27.03.2025
"єОселя" має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

"єОселя" має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

10:44 27.03.2025
Уряд планує зростання видачі іпотечних кредитів "єОселя" у 2025р. на 23,3% – Свириденко

Уряд планує зростання видачі іпотечних кредитів "єОселя" у 2025р. на 23,3% – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

ОСТАННЄ

Ощадбанк надав кредит Львову 668 млн грн

Кабмін погодив залучення від Японії майже $3 млрд на пріоритетні бюджетні видатки

"Філіп Морріс Україна" готова відновити експорт сигарет

Співвласники SoftServe та ексголова Львівської ОДА Кміть побудують 5-зірковий готель у Трускавці

Аграрії виконали план посіву ярих зернових та бобових на 97%, технічних культур – на 93%

Сьогоднішні власники валютних ОВДП не зможуть їх продати без змін Нацбанком його регулювання

Зеленський обговорив з міністром фінансів довгострокові перспективи України

АМКУ надав дозвіл на концентрацію 100% акцій ОГХК підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна"

БЕБ підозрює 50 тис. ФОП у протиправних схемах, більшість з них - молодь

АМКУ оштрафував ДМЗ групи DCH Ярославського на 350 тис. грн за неподання інформації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА