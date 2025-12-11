Інтерфакс-Україна
Події
16:32 11.12.2025

Свириденко: Мобілізовані зможуть оформлювати іпотеку під 3% за програмою "єОселя"

1 хв читати
Свириденко: Мобілізовані зможуть оформлювати іпотеку під 3% за програмою "єОселя"

Рішенням Кабінету міністрів України військові, які мобілізувалися, зможуть оформлювати іпотеку за програмою "єОселя" під 3% замість 7%, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Житло за програмою "єОселя" для військовослужбовців стане доступнішим. Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", - написала вона у Телеграмі у четвер.

Вона додала, що також встановлені чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою: квартира — до 115,5 м²; будинок — до 125,5 м².

За інформацією прем’єрки, вже 21 864 українських родин отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн, зокрема, завдяки програмі 6 438 військових та ветеранів змогли придбати житло. 

Теги: #єоселя #мобілізовані

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 05.12.2025
Паліса: кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих

Паліса: кожна бригада на лінії зіткнення щомісяця отримуватиме визначену кількість мобілізованих

12:09 25.11.2025
Ірина Міхальова (Alliance Novobud) виступила спікером і модератором панелей Українського будівельного конгресу

Ірина Міхальова (Alliance Novobud) виступила спікером і модератором панелей Українського будівельного конгресу

09:02 20.11.2025
На Луганщині 15 населених пунктів запровадили власні програми компенсації для ВПО по "єОселі"

На Луганщині 15 населених пунктів запровадили власні програми компенсації для ВПО по "єОселі"

17:10 05.11.2025
"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

14:53 03.11.2025
Видано сім кредитів "єОселя" з компенсацією ВПО на первинному ринку

Видано сім кредитів "єОселя" з компенсацією ВПО на первинному ринку

13:00 30.10.2025
Sense Bank почав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах програми єОселя

Sense Bank почав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах програми єОселя

16:25 21.10.2025
Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

11:32 09.10.2025
Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

Подано перші 100 заяв від переселенців на придбання житла з компенсацією 70% за програмою "єОселя"

19:44 08.10.2025
Девелопери отримали біля 3 млрд грн в межах програми "єОселя" у ІІІ кв. 2025р

Девелопери отримали біля 3 млрд грн в межах програми "єОселя" у ІІІ кв. 2025р

04:25 27.09.2025
Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва травмовано поліцейського - Нацполіція

Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

Мадяр: СБС вночі уразили 2 російські хімзаводи та низку об'єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури, зокрема, НПЗ

Понад 60% українців не готові поступатися ні територіями, ні прозахідним вектором розвитку під час переговорів з РФ – вересневе опитування

Рада зброярів представила концепцію Офісу підтримки експорту зброї та Export Map

НАБУ: викрито організовану групу, яка заволоділа 24 млн грн на обладнанні Ізмаїльського морпорту

Зеленський прийняв Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій України

352 квартири для ветеранів придбав Київ цього року – мер

В питанні збереження мозаїк перша ініціатива має йти від громад - Мінкультури

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА