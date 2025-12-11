Свириденко: Мобілізовані зможуть оформлювати іпотеку під 3% за програмою "єОселя"

Рішенням Кабінету міністрів України військові, які мобілізувалися, зможуть оформлювати іпотеку за програмою "єОселя" під 3% замість 7%, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Житло за програмою "єОселя" для військовослужбовців стане доступнішим. Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості — як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", - написала вона у Телеграмі у четвер.

Вона додала, що також встановлені чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою: квартира — до 115,5 м²; будинок — до 125,5 м².

За інформацією прем’єрки, вже 21 864 українських родин отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн, зокрема, завдяки програмі 6 438 військових та ветеранів змогли придбати житло.