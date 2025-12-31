Інтерфакс-Україна
Події
23:56 31.12.2025

Зеленський: Україна – єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира"

У більшості лідерів країн Європи не виникає питання, навіщо підтримувати Україну, зазначає президент Володимир Зеленський.

"Ми маємо повне право сьогодні казати: Україна – це насправді єдиний щит, який зараз відділяє комфортне європейське життя від "русского мира". І в більшості лідерів не виникає питання, навіщо підтримувати Україну, бо якщо, не дай Боже, Україна впаде, будуть наступні питання: навіщо підтримувати Польщу, і хто воюватиме за держави Балтії, і що робити без України в НАТО?", - сказав Зеленський у новорічному зверненні.

За його словами, Україна потрібна Європі, а Європа – Україні, і відчувається це, як ніколи.

"І коли після зустрічей у Штатах зараз ми зідзвонюємось із партнерами, і європейці не сплять, і всі дуже переживають, і завжди на зв’язку, і ми радимось з Емманюелем, президентом Франції, як діяти далі. І коли ми дорогою в Київ говоримо з канцлером Німеччини і Фрідріх каже: "ППО буде", - зазначив Зеленський.

"І ми говоримо з Кіром Стармером, що треба зустрічатись одразу після Нового року, не треба робити ніяких пауз, щоб була Коаліція охочих, щоб дотиснути всі документи, і не втратити Америку, і дотиснути Росію. І як абсолютно права Джорджа Мелоні, коли вона каже: дивіться документи угоди повинні бути правильними, мир має бути таким, щоб українці його прийняли", - додав президент.

За його словами, слова, що мир має бути достойним підтримують усі, хто робить дійсно дуже багато для України: Нідерланди, Швеція, Норвегія, Польща, Данія, Іспанія, Ватикан, Фанар, Чехія, Румунія, Греція, Туреччина, усі країни Європейського Союзу.

"І сьогодні зранку телефонує мені президент Фінляндії Алекс Стубб, і щодня ми з ним зідзвонюємось. І після наших важливих розмов він завжди в кінці мені каже: друже, не забувай тренуватись, бо ти маєш бути сильним, українці мають бути сильними, ми у вас віримо, ми всі вас потребуємо", - зазначив Зеленський.

Він додав, що таке спілкування з лідерами Європи означає, що Україна уже є частиною європейської родини і всі переговорні кластери між нами насправді давно відкриті.

"Ми здобули підтримку в 100 мільярдів доларів. Це значно більше, ніж просто допомога на два роки. Це стійкість нашої армії, це спокій для наших людей, це гроші, зарплати, це пенсії. Так, це життя. І це справедливість, що врешті-решт за це платить Росія", - наголосив Зеленський.

Небайдужість до України, за його словами, виходить далеко за межі континенту. Вона помітна й відчутна у Японії, в Австралії, в Канаді. Президент подякував кожному у світі, хто на світлій стороні історії, на боці України і робить усе, щоб Україна змогла досягти свого, дотиснути агресора до настання миру.

