21:09 20.01.2026

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

"Угода про процвітання", яка передбачає спрямування на післявоєнну відбудову України сотень мільярдів доларів, напередодні була узгоджена на технічному рівні, повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Угода може бути підписана "у будь-який день", зазначив він під час дискусійної програми проєкту "Україна: на передовій майбутнього", який відкрив у вівторок Фонд Пінчука в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму (DTA) у Давосі.

Водночас Качка ухилився від більш конкретного прогнозу щодо термінів підписання угоди, бо вона можуть бути пов’язані із роботою над безпековими питаннями, але висловив свої сподівання, що це може статися доволі швидко.

Він також уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що  йдеться про тристоронній документ.

Як повідомлялося, європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у вівторок повідомив, що Європейська комісія бере участь в обговореннях "Угоди про процвітання" України та США, яка розглядається як одна зі складових частин мирного вирішення.

Раніше британська The Telegraph писала, що ця угода може бути підписана між Україною та США на ВЕФ у Давосі, куди збиралися голови двох держав. Але наразі президент України Володимир Зеленський залишився вдома, а видання Axios стверджує, що в Давосі ця угода не буде підписана.

"Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч, і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби", - сказав Зеленський журналістам у вівторок та додав, що з Давосу йдуть сигнали від команди, що документ про відновлення України майже завершений.

 

