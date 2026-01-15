Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду, що різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що Москва мало зацікавлена ​​в припиненні війни в Україні, повідомляє Reuters.

У ексклюзивному інтерв'ю в Овальному кабінеті в середу Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Зеленський же, за словами президента США, був більш стриманим.

"Я думаю, що він (Путін – ІФ-У) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", - сказав Трамп

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший земельний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський", пише видання.

На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б зустрівся, якщо він там буде. Я буду там", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-zelenskiy-not-putin-is-holding-up-ukraine-peace-deal-2026-01-15/