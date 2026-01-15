Інтерфакс-Україна
Події
03:50 15.01.2026

Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін - ЗМІ

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну мирну угоду, що різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що Москва мало зацікавлена ​​в припиненні війни в Україні, повідомляє Reuters.

У ексклюзивному інтерв'ю в Овальному кабінеті в середу Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну. Зеленський же, за словами президента США, був більш стриманим.

"Я думаю, що він (Путін – ІФ-У) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", - сказав Трамп

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший земельний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський", пише видання.

На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

"Я б зустрівся, якщо він там буде. Я буду там", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-zelenskiy-not-putin-is-holding-up-ukraine-peace-deal-2026-01-15/

Теги: #угода #мирна #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:03 15.01.2026
Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися - Трамп

Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися - Трамп

22:24 14.01.2026
США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

21:38 14.01.2026
США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

20:40 14.01.2026
Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

17:47 13.01.2026
Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати урядові установи

Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати урядові установи

15:38 13.01.2026
На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу підтримати домовленості минулого тижня в Парижі - ЗМІ

На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу підтримати домовленості минулого тижня в Парижі - ЗМІ

00:09 13.01.2026
Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

03:31 12.01.2026
Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

15:37 10.01.2026
Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

01:24 10.01.2026
Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

Брекельманс: Україні потрібна підтримка Європи для захисту від РФ

Від початку доби відбулось 118 боєзіткнень - Генштаб

Армія РФ просунулась поблизу трьох сіл у двох областях - DeepState

Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА