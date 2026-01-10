Інтерфакс-Україна
Події
15:37 10.01.2026

Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть підписати угоду про "процвітання" та післявоєнне відновлення України на суму близько $800 млрд під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє британське видання The Telegraph у суботу.

"Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушають до швейцарського гірського курорту, де, як очікується, вони зустрінуться і остаточно узгодять угоду", – повідомили західні чиновники газеті The Telegraph.

Всесвітній економічний форум в Давосі відбудеться з 19 по 23 січня.

Як пише The Telegraph, Зеленський сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки.

Однак його європейські союзники з "коаліції бажаючих" відрадили йому цю поїздку і замість цього запропонували Всесвітній економічний форум як більш підходящу альтернативу для зустрічі з Трампом.

За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використати зустріч для остаточного узгодження економічної угоди – ключового розділу переглянутої пропозиції, підтриманої США, щодо закінчення майже чотирирічної війни з Росією, зазначає The Telegraph.

Як пише видання, європейські чиновники, які беруть участь у мирних переговорах, закликали Зеленського не поспішати з переговорами з президентом США, оскільки вважають, що він наразі підтримує їхні зусилля щодо припинення війни на вигідних для Києва умовах.

За словами українських чиновників, план процвітання спрямований на залучення близько $800 млрд (600 млрд фунтів стерлінгів) протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки.

Під час брифінгу з журналістами наприкінці минулого року Зеленський заявив, що угода забезпечить "економічне відновлення, повернення робочих місць та повернення життя в Україну". Вважається, що це відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону участь у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, до яких Трамп може бути прихильним, президент США буде більш схильний надати надійні гарантії безпеки, зазначає The Telegraph.

Угода розроблена на основі угоди про корисні копалини, підписаної минулого року, яка надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні.

Теги: #угода #трамп #зеленський #відновлення_україни

