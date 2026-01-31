ОВА: На Херсонщині за добу через обстріли РФ загинули 2 людини, 10 поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів російських військ на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - інформує Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Софіївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Тараса Шевченка, Урожайне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Одрадокамʼянка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 14 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газогін, маршрутний автобус, тролейбус та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому Прокудіним у Телеграм-каналі.