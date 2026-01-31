Інтерфакс-Україна
Події
08:36 31.01.2026

ОВА: На Херсонщині за добу через обстріли РФ загинули 2 людини, 10 поранені

1 хв читати
ОВА: На Херсонщині за добу через обстріли РФ загинули 2 людини, 10 поранені

За минулу добу внаслідок обстрілів російських військ на Херсонщині загинули 2 людини, ще 10 дістали поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", - інформує Прокудін.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Янтарне, Софіївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Тараса Шевченка, Урожайне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Одрадокамʼянка, Михайлівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 14 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газогін, маршрутний автобус, тролейбус та приватні автомобілі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому Прокудіним у Телеграм-каналі.

 

Теги: #наслідки #херсонська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:36 29.01.2026
Попередньо одного цивільного травмовано внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі - ОВА

Попередньо одного цивільного травмовано внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Запоріжжі - ОВА

22:36 29.01.2026
Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Запоріжжі – ОВА

Ворог вдарив по промисловому об'єкту в Запоріжжі – ОВА

20:12 29.01.2026
Єврокомісар Кос назвала державним терором удар РФ по поїзду в Харківській області

Єврокомісар Кос назвала державним терором удар РФ по поїзду в Харківській області

20:07 29.01.2026
Російські окупанти забрали життя ще одного жителя Херсонщини - ОВА

Російські окупанти забрали життя ще одного жителя Херсонщини - ОВА

08:59 29.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула, ще семеро постраждалих

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула, ще семеро постраждалих

08:56 29.01.2026
До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

20:21 28.01.2026
На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

02:43 28.01.2026
В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

В результаті атаки РФ у Білогородській громаді пошкоджено будинок, евакуюють мешканців - ОВА

23:11 26.01.2026
Вечірній ворожий удар по Харкову був комбінованим, він спричинив пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури - Синєгубов

Вечірній ворожий удар по Харкову був комбінованим, він спричинив пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури - Синєгубов

08:53 26.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

ОСТАННЄ

На Харківщині ліквідували наслідки негоди, відновлено рух великовагового транспорту на трасах М-29 та М-03

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

Генштаб зафіксував впродовж доби 204 бойових зіткнення

Венесуела пропонує масову амністію політв’язням - ЗМІ

ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

За добу війська РФ завдали ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, троє поранених – ОВА

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 58 од. спецтехніки - Генштаб

Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

31 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Британія обіцяє дії проти "тіньового флоту" РФ, але санкційні танкери продовжують рух через Ла-Манш

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА