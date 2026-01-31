Окупанти за добу втратили 880 осіб та 58 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів, 5 танків, 20 артсистем, 8 бронемашин, 694 БПЛА, а також 58 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.26, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб, танків – 11 619 (+5), бойових броньованих машин – 23 977 (+8), артилерійських систем – 36 768 (+20), РСЗВ – 1 632 (+1), засоби ППО – 1 290 (+1), літаків – 435 (+0), гелікоптерів – 347 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694), крилаті ракети – 4 205 (+0), кораблі/катери – 28 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од, спеціальна техніка – 4 054 (+0)", – зазначено у повідомленні.

Дані уточнюються.