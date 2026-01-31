Британія обіцяє дії проти "тіньового флоту" РФ, але санкційні танкери продовжують рух через Ла-Манш

Принаймні вісім російських танкерів, що перебувають під санкціями Великої Британії за перевезення незаконної нафти, наразі рухаються через Ла-Манш, незважаючи на обіцянки уряду Лондона вжити рішучих заходів проти російського "тіньового флоту", повідомляє BBC.

Уряд Великої Британії пообіцяв вжити нових "рішучих заходів" проти суден тіньового флоту, і, за даними видання, чиновники отримали юридичну консультацію, що танкери можуть бути оглянуті та конфісковані. Проте це повноваження ще не було застосоване.

"В п’ятницю вранці сайт відстеження суден MarineTraffic показав, що вісім танкерів, проти яких запроваджено санкції у Великій Британії, наразі рухаються через Ла-Манш. Ще чотири танкери, схоже, прямують до проходу з Північного моря", - йдеться в повідомленні.

Деякі з цих танкерів, зокрема "Kusto", 21-річний нафтовий танкер, який наразі йде на південь від острова Вайт, протягом минулого року здійснювали повторні рейси через Ла-Манш. За даними MarineTraffic, "Kusto" завантажив свій вантаж у російському балтійському порту Усть-Луга 10 днів тому.

Як зазначають у виданні, уряд Великої Британії наголошує на необхідності "рішучих заходів" щодо суден тіньового флоту.

Джерело: https://www.bbc.com/news/live/cy8yw4y7dw9t?post=asset%3A3d273af8-0535-4c22-9bf6-952408d1ceb2#post