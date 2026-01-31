Інтерфакс-Україна
Події
05:48 31.01.2026

Британія обіцяє дії проти "тіньового флоту" РФ, але санкційні танкери продовжують рух через Ла-Манш

1 хв читати

Принаймні вісім російських танкерів, що перебувають під санкціями Великої Британії за перевезення незаконної нафти, наразі рухаються через Ла-Манш, незважаючи на обіцянки уряду Лондона вжити рішучих заходів проти російського "тіньового флоту", повідомляє BBC.

Уряд Великої Британії пообіцяв вжити нових "рішучих заходів" проти суден тіньового флоту, і, за даними видання, чиновники отримали юридичну консультацію, що танкери можуть бути оглянуті та конфісковані. Проте це повноваження ще не було застосоване.

"В п’ятницю вранці сайт відстеження суден MarineTraffic показав, що вісім танкерів, проти яких запроваджено санкції у Великій Британії, наразі рухаються через Ла-Манш. Ще чотири танкери, схоже, прямують до проходу з Північного моря", - йдеться в повідомленні.

Деякі з цих танкерів, зокрема "Kusto", 21-річний нафтовий танкер, який наразі йде на південь від острова Вайт, протягом минулого року здійснювали повторні рейси через Ла-Манш. За даними MarineTraffic, "Kusto" завантажив свій вантаж у російському балтійському порту Усть-Луга 10 днів тому.

Як зазначають у виданні, уряд Великої Британії наголошує на необхідності "рішучих заходів" щодо суден тіньового флоту.

Джерело: https://www.bbc.com/news/live/cy8yw4y7dw9t?post=asset%3A3d273af8-0535-4c22-9bf6-952408d1ceb2#post

Теги: #тіньовий #флот #британія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:42 30.01.2026
Російський посланець Дмитрієв вирушає до Майамі для зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Російський посланець Дмитрієв вирушає до Майамі для зустрічей з адміністрацією Трампа - ЗМІ

19:47 30.01.2026
Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

09:51 30.01.2026
Керівник ЦПД: Активно воювати Росія спробує мінімум до весни

Керівник ЦПД: Активно воювати Росія спробує мінімум до весни

21:23 29.01.2026
Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

20:14 27.01.2026
Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

19:23 27.01.2026
Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

08:34 25.01.2026
Велика Британія створює "британське ФБР" для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

Велика Британія створює "британське ФБР" для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

20:54 24.01.2026
Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

19:20 23.01.2026
Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії Роббінс ознайомився з роботою УЧХ

Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії Роббінс ознайомився з роботою УЧХ

23:34 21.01.2026
Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

ВАЖЛИВЕ

За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

ОСТАННЄ

Генсек ООН попередив про "невідкладний фінансовий крах організації" через непогашені внески держав - ЗМІ

Мінфін США ввів санкції проти низки іранських посадовців

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Генасамблея ООН закликала до олімпійського перемир’я під час Зимових ігор-2026

Звільнився директор ДЕЦ МОЗ Бабенко

Мерц застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців в Україні, водночас не відкидаючи її

Працівник "Київтеплоенерго" помер під час роботи на об’єкті критичної інфраструктури - КМДА

Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

Київ має враховувати безпековий фактор при оновленні систем енерго- та теплозабезпечення - Сухомлин

Кабмін призначив Краснолуцького заступником міністра економіки і Шугалія - заступником міністра енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА