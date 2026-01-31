Інтерфакс-Україна
04:47 31.01.2026

Генсек ООН попередив про "невідкладний фінансовий крах організації" через непогашені внески держав - ЗМІ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у листі до послів держав-членів від 28 січня попередив про "невідкладний фінансовий крах організації", спричинений непогашеними внесками держав та дією правила бюджету, яке зобов’язує повертати невикористані кошти, повідомляє агентство Reuters.

"Криза загострюється, загрожує реалізації програм і створює ризик фінансового краху. І ситуація буде погіршуватися ще більше у найближчому майбутньому", – написав Гутерріш.

Нині до кінця 2025 року заборгованість держав-членів ООН сягнула рекордних $1,57 млрд. США, які забезпечують 22% основного бюджету, наразі заборгували $2,19 млрд регулярному бюджету, $1,88 млрд – на поточні миротворчі місії та $528 млн – на минулі миротворчі операції.

Він зазначив, що рішення деяких держав не виконувати оцінені внески, які фінансують значну частку регулярного бюджету ООН, були офіційно оголошені. Генсек не уточнив, про які саме країни йдеться.

"Або всі держави-члени виконують свої зобов’язання і сплачують внески повністю та вчасно, або держави-члени мають фундаментально переглянути наші фінансові правила, щоб запобігти невідкладному фінансовому краху", – додав Гутерріш.

Генеральний секретар також зауважив, що організація може вичерпати готівкові кошти вже у липні. Однією з проблем є правило, за яким ООН щороку повертає державам невикористані внески, що, за словами Гутерріша, створює "кафкіанський цикл, змушений повертати кошти, яких не існує".

Джерело: https://www.reuters.com/world/un-chief-guterres-warns-imminent-financial-collapse-2026-01-30/

