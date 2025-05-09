МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії знову зіткнулося з проблемами в проведенні ротації своєї місії на окупованій РФ Запорізькій АЕС через складні умови військових дій, повідомив його гендиректор Рафаель Гроссі.

Згідно з його інформацією на сайті агентства, нинішня команда перебуває на станції вже понад два місяці.

"Безперервна присутність МАГАТЕ на ЗАЕС з вересня 2022 року мала життєво важливе значення для наших зусиль, спрямованих на запобігання ядерній аварії під час війни. Однак доставка нашого персоналу до та з місця, розташованого на передовій, ускладнилася останніми місяцями. У найближчі дні я продовжуватиму інтенсивно співпрацювати з обома сторонами, щоб знайти рішення, яке є вкрай необхідним", – сказав Гроссі.

Він додав, що його головними пріоритетами є безпека персоналу МАГАТЕ та самої станції.

Гроссі нагадав, що попередня ротація, проведена на початку березня, також була відкладена "через складні умови на місці".

В МАГАТЕ також зазначили, що зараз в енергосистемі працюють п’ять із дев’яти блоків трьох активних АЕС України – Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської.

"Чотири інші реактори перебувають на різних стадіях зупинки для планового технічного обслуговування та перезавантаження палива, два з яких, як очікується, будуть перезапущені найближчим часом", – зазначило МАГАТЕ.