19:06 26.12.2025

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Міністерство енергетики України рішуче засуджує незаконні дії російської федерації, спрямовані на чергову спробу легітимізувати окупацію Запорізької АЕС шляхом видачі так званої "ліцензії" на експлуатацію одного з її енергоблоків.

"Рішення, оголошене російським органом "Ростехнадзор" у грудні 2025 року, є юридично нікчемним і не створює жодних правових наслідків. Запорізька АЕС є об’єктом виключної юрисдикції України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання на її території залишається Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ)", – йдеться в заяві Міненерго в пятницю.

Міністерство підкреслює, що будь-які "дозвільні документи", видані окупаційною адміністрацією або структурами держави-агресора, є грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

В заяві наголошується, що такі дії РФ прямо суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/316, рішенням ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії  (МАГАТЕ) та його базовим принципам щодо ядерної безпеки і захищеності.

"Вони є черговим підтвердженням свідомої стратегії росії з використання цивільного ядерного об’єкта як інструменту воєнного тиску, шантажу та дестабілізації", – зазначає Міненерго.

Воно акцентує, що особливе занепокоєння викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. Водночас, на переконання Міненерго, в умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення внаслідок обстрілів, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками.

"Такі дії мають ознаки ядерного тероризму та грубо порушують "сім незамінних принципів" ядерної безпеки МАГАТЕ", – підкреслює міністерство, звертаючи увагу, що до незаконного управління захопленою станцією безпосередньо залучена російська державна корпорація "Росатом", яка фактично стала складовою воєнної інфраструктури держави-агресора та несе відповідальності за створення загроз глобальній ядерній безпеці.

"Україна наполягає на негайному та повному виведенні російських військ і всього несанкціонованого персоналу з території ЗАЕС та міста Енергодар, поверненні станції під повний контроль законних і компетентних органів України, а також на безумовному збереженні всіх енергоблоків ЗАЕС у режимі "холодного зупину" до моменту її деокупації", – заявляє Міненерго. 

Крім того, воно наполягає на необхідності подальшого посилення міжнародного санкційного тиску на російський атомний сектор, включно з державною корпорацією "Росатом" і посадовими особами "Ростехнадзора".

"Міненерго закликає міжнародну спільноту, МАГАТЕ та держави-партнери надати принципову й чітку оцінку цим протиправним діям РФ та посилити тиск на державу-агресора з метою запобігання ядерній катастрофі", – резюмувало Міненерго.

 

