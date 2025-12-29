Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Неврегульованими у 20-пунктному плані з припинення російсько-української війни залишаються лише питання контрою над територіями та роботи Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар Запорізької області, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

"Два питання залишаються: це станція, як вона буде функціонувати, Запорізька атомна, і питання території. Це два питання, які залишилися саме в 20-пунктному документі", - сказав Зеленський журналістам у понеділок.

"І я тому і сказав, що цей 20-пунктний план готовий на 90% - бо немає домовленості з 20-ти пунктів по двом пунктах. Що стосується гарантій безпеки, я сказав: на 100% все готово, як воно і є. Так ми обговоримо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки", - додав президент України.

На запитання, чи після зустрічі з Трампом Україна залишає за собою право сказати "ні" на пропозиції, які не відповідають національним інтересам та безпековим реаліям, навіть якщо вони надходять від ключових партнерів, Зеленський відповів: "Перемовний процес - він непростий, хоча ви знаєте позицію України, і я веду перемовини абсолютно відкрито, і ми багато одне одному кажемо "ні" - не один раз на якісь запитання, на сотні запитань і на тисячі деталей".

"І сотні раз, коли ти кажеш "ні", є питання, де ми знаходимо компроміси, і тоді партнери кажуть тобі "так", і навпаки. Тобто це абсолютно нормальна дипломатична боротьба, а в цьому і є незалежність країни і незалежна її позиція", - додав він.

"Ми, до речі, за це і боремось. Це те, чого Путін і не хотів - хотів позбавити нас суверенного права обирати як жити, кого вибирати і що захищати. Тому сьогодні Україна незалежна, і там, де це не є в інтересах України, ми відкрите про це говоримо", - наголосив Зеленський.