Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Президент України Володимир Зеленський не виключив участі представників РФ у робочій групі щодо напрацювання проєкту угоди про завершення війни.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про створення робочих груп за підсумками американо-російських перемовин, він сказав: "Україно-американська робоча група вже є, вона вже продемонструвала результати, напрацювали відповідні документи. Далі документи там, де нам потрібні були наші європейські партнери - у нас була трьохстороння робоча група, її засідання було в Берліні".

"Зараз, якщо ми будемо йти, і я дуже надіюсь, що швидко, до 20-пунктового плану, який повинні підписати чотири сторони - Україна, Європа, Америка і Росія, то, напевне, потрібно, щоб технічна група була чотирьохстороння. Ми нормально до цього ставимося", - додав президент України.

"Я знаю, що є запитання щодо наших можливостей трьохсторонньої зустрічі Америка, Україна і Росія на рівні лідерів, або відповідних телефонних розмов. Я ще раз підкреслю: ми ні від кого не ховаємось, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни", - наголосив Зеленський.