Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Друге засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні відбудеться до 9 січня 2026 року, анонсував голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Наступну зустріч ми маємо провести до 9 січня і ми її проведемо. Орієнтовно це буде 6-го, можливо 8-го", - сказав Корнієнко на установчому засіданні робочої групи у п’ятницю.