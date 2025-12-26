Інтерфакс-Україна
Політика
13:44 26.12.2025

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Друге засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні відбудеться до 9 січня 2026 року, анонсував голова групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Наступну зустріч ми маємо провести до 9 січня і ми її проведемо. Орієнтовно це буде 6-го, можливо 8-го", - сказав Корнієнко на установчому засіданні робочої групи у п’ятницю.

Теги: #робоча_група #вибори #засідання

