Законодавство забороняє одночасне проведення виборів та референдуму - Ключковський

Закон про референдум забороняє одночасне проведення виборів та референдуму, а його зміна призведе до втрати легітимності обох процесів, стверджує старший науковий співробітник, викладач факультету правничих наук НаУКМА, народний депутат України ІІІ–VI скликань Юрій Ключковський.

"Закон про референдум забороняє одночасне проведення виборів та референдуму. Цей закон можна змінити, але чи це буде добре? Тому що референдум разом з виборами зробить нечесними і референдум, і вибори", - сказав Ключковський під час засідання робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні у четвер.

Ключковський пояснив, що у разі зміни законодавства та проведення виборів одночасно з референдумом виборча агітація неминуче переплітатиметься з агітацією щодо питань референдуму, а кампанія за референдум буде асоціюватися з окремими політичними силами.