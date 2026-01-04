Інтерфакс-Україна
Політика
13:28 04.01.2026

Українці найбільше чекатимуть від політиків в разі проведення виборів завершення війни та боротьби з корупцією – досліждення Ipsos

Абсолютна більшість українців (84%) очікуватимуть від свого кандидата, якщо він буде вибраний на президентських виборах в разі їх проведення в Україні, завершення російсько-української війни, при чому в найближчий час, свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, результати якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Більшість (60%) з опитаних дали б обраному кандидату на це лише півроку, ще 27% - один рік, 9% - два роки і лише 4% вважають прийнятним досягнення цієї мети протягом його президентського терміну (п'ять років). Друге місце серед очікувань виборців – боротьба з корупцією, її назвали 65% опитаних, при цьому готові чекати для досягнення цієї мети лише трохи довше: 42% - півроку, ще 26% - рік, 17% - два роки, 16% - п'ять. Третє, четверте та п'яте місця серед очікувань посідають запобігання подальшим воєнним діям (56%), економічне зростання (55%) та покращення добробуту українців (53%).

При цьому запобігання подальшим воєнним діям 59% очікують вже за півроку, тоді як економічного зростання та покращення добробуту більше половини респондентів готові чекати понад рік. При цьому 43% опитаних чекатимуть від наступного голови держави повернення українців додому, з них 68% не готові чекати на це більше року. 41% вимагатимуть від очільника держави після виборів повернення тимчасово окупованих територій, 55% з них – також протягом не більш як року. 36% очікують на реформи судів та правоохоронних органів, і також не налаштовані довго чекати – 66% респондентів прагнуть такого результату протягом першого року каденції нового голови держави.

Натомість вступу до ЄС та до НАТО від наступного очільника Української держави чекають лише 33% та 26% опитаних відповідно, і чекати готові суттєво довше: відносна більшість - 37% та 41% відповідно - понад два роки. Іншого чекають від кандидатів 5% опитаних. 2% не чекають від наступного голови держави нічого.

Раніше результати дослідження були частково оприлюднені виданням The Washington Post. В ході дослідження було опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України, зокрема, 1500 методом особистого інтерв'ю (CAPI) та 500 – за телефоном (RDD CATI). Під час збору даних квоти не застосовувалися, щоб зберегти ймовірнісний характер вибірки. Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

Теги: #дослідження #вибори

