Інтерфакс-Україна
Політика
19:27 19.12.2025

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Американська сторона намагається виступати посередником між Україною та Росією, а не нав’язувати сторонам угоду, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Війни зазвичай закінчуються одним із двох способів: капітуляцією однієї зі сторін або переговорним врегулюванням. Ми не бачимо капітуляції жодної зі сторін у найближчому майбутньому, тому тільки переговорне врегулювання дає нам можливість закінчити цю війну. Переговори про врегулювання вимагають двох речей: обидві сторони мають щось отримати і обидві сторони мають щось віддати, і ми намагаємося з'ясувати, що може віддати Росія і що вона очікує отримати, що може віддати Україна і що вона очікує отримати", - пояснив Рубіо в ході пресконференції в п’ятницю.

Він наголосив, що остаточне рішення буде за Україною і Росією, а не США.

"Ось яку роль ми намагаємося відіграти в цьому процесі, і саме тому ви бачите так багато зустрічей. Мова не йде про нав'язування комусь угоди. Йдеться про визначення того, чого обидві сторони очікують і чого потребують, і що обидві сторони готові дати в обмін на це, а також про з'ясування, чи можуть ці дві речі перетинатися. І, звичайно, це вимагає багато часу і великої праці", - заявив Рубіо.

Він додав, що наразі в переговорах є певний прогрес.

"Я думаю, що ми досягли прогресу, але нам ще є над чим працювати, і, очевидно, найскладніші питання завжди залишаються останніми", - сказав Рубіо.

Теги: #переговори #прогрес #сша

