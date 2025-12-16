Інтерфакс-Україна
Політика
15:33 16.12.2025

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Фото: Офіс президента України /https://www.president.gov.ua

У Гаазі відбулася спільна зустріч президента України Володимира Зеленського, премʼєр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, президентки Молдови Маї Санду та генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, говорили про міжнародний компенсаційний механізм для України, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Зустріч провели на полях дипломатичної конференції, присвяченої створенню Міжнародної компенсаційної комісії для України. Сторони обговорили роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму загалом та Міжнародної компенсаційної комісії для України зокрема", йдеться у повідомленні на сайті президента у вівторок.

Як зазначається у повідомленні, комісія розглядатиме заяви щодо компенсації за шкоду та збитки, завдані російською агресією проти України. Це вже другий елемент міжнародного компенсаційного механізму, третім і останнім етапом стане створення компенсаційного фонду. Перший елемент – Реєстр збитків – запрацював у квітні минулого року. Компенсаційна комісія розглядатиме заяви, що надходять до Реєстру, та визначатиме суми для компенсації постраждалим.

Як повідомлялося у цей день раніше, 16 грудня, в Гаазі було прийнято та відкрито для підписання Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України – другого ключового елементу міжнародного компенсаційного механізму.

Як зазначається у повідомленні Міністерства юстиції України у телеграм-каналі у вівторок, це важливий крок у формуванні міжнародного компенсаційного механізму, який має забезпечити відшкодування збитків, завданих внаслідок збройної агресії російської федерації.

Від імені України документ підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У Дипломатичній конференції взяв участь і виступив президент Зеленський.

Міжнародна комісія функціонуватиме в інституційних рамках Ради Європи та ухвалюватиме рішення щодо заяв про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих міжнародно-протиправними діяннями РФ. Вона стане наступним етапом після міжнародного Реєстру збитків, до якого вже сьогодні можна подавати заяви у 14 категоріях. Загалом механізм охоплюватиме 43 категорії для фізичних та юридичних осіб і держави Україна.

 

