Фон дер Ляєн про мету засідання Коаліції охочих у Парижі: надати Україні надійні гарантії безпеки

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в день засідання Коаліції охочих у Парижі підтвердила "чітку мету" заходу - надати Україні надійні гарантії безпеки та перерахувала її основні складові.

"Коаліція бажаючих збирається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: надати Україні надійні гарантії безпеки. За допомогою сильних українських збройних сил, здатних стримати майбутні напади, багатонаціональних сил стримування та зобов'язань щодо підтримки України у разі майбутнього нападу з боку Росії,", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

Президент ЄК зазначила, що "вступ України до ЄС стане як ключовою гарантією безпеки, так і центральним елементом нашої пропозиції щодо трансформаційного процвітання".