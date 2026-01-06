Інтерфакс-Україна
Політика
17:37 06.01.2026

Фон дер Ляєн про мету засідання Коаліції охочих у Парижі: надати Україні надійні гарантії безпеки

1 хв читати
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в день засідання Коаліції охочих у Парижі підтвердила "чітку мету" заходу - надати Україні надійні гарантії безпеки та перерахувала її основні складові.

"Коаліція бажаючих збирається сьогодні в Парижі. Наша мета чітка: надати Україні надійні гарантії безпеки. За допомогою сильних українських збройних сил, здатних стримати майбутні напади, багатонаціональних сил стримування та зобов'язань щодо підтримки України у разі майбутнього нападу з боку Росії,", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

Президент ЄК зазначила, що "вступ України до ЄС стане як ключовою гарантією безпеки, так і центральним елементом нашої пропозиції щодо трансформаційного процвітання".

 

Теги: #коаліція_охочих #урсула_ляєн

