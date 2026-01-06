Інтерфакс-Україна
Події
10:09 06.01.2026

Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

Фото: https://x.com/cema_fr

Начальник Генштабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон повідомив про зустріч у Парижі разом із колегами Великої Британії, Україна з представником із США у Парижі.

"Париж, з моїм британським колегою генералом Найтоном, генералом Гнатовим, начальником, Генерального штабу Збройних сил України, та за присутності американського генерала Гринкевича, командувача Збройних сил США в Європі", - написав генерал у соцмережі Х.

За словами Мандона, гарантії безпеки в Україні та умови їх реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих.

"Поточна військова робота, яка ведеться вже кілька місяців разом з нашою коаліцією та у співпраці зі Сполученими Штатами, підтримує політичні кроки, спрямовані на встановлення тривалого миру на нашому континенті", - наголосив французький генерал.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 січня, у Парижі відбудеться зустріч країн "Коаліції охочих" з представниками США для обговорення гарантій безпеки та завершення війни РФ.

За даними французьких медіа, участь представників 35 держав, включно з 27 главами держав.

З боку США будуть присутні спецпосланець президента Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Теги: #коаліція_охочих #генштаб

