У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

Фото: Фото: Офіс Президента України /www.president.gov.ua/

У Парижі підписано сіпльну декларацію усіх краї Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, що сьогодні є грунтовні документи коаліції. Це не тільки слова. Конкретика. Спільна декларація усіх країн учасників Коаліції охочих та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є. І це сигнал, наскільки Європа і вся коаліція охочих готові працювати заради безпеки", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

"Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює, на завершення війни, у нас була б повна готовність розмістити сили Коаліції охочих", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "деталі пропрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у повітрі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні, як вони будуть управлятись".

За словами Зеленського, ключовий елемент – "наша українська сила. На основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи".

